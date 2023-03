JAKARTA – Sinopsis Serial In the Name of God: A Holy Betrayal akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. In the Name of God: A Holy Betrayal adalah serial dokumenter terbaru Netflix yang menceritakan sebuah sekte sesat yang berada di Korea Selatan dan diangkat dari kisah nyata. Serial ini sudah tayang di layanan streaming Netflix pada tanggal 3 Maret 2023 lalu.

Serial dokumenter ini menceritakan kisah nyata yang mengerikan dari empat pemimpin sekte yang mengaku sebagai nabi dan mengungkap sisi gelap dari kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.

Sinopsis Serial In the Name of God: A Holy Betrayal

Serial Dokumenter ini membahas kisah sekte sesat yang mengerikan dialami di negara Korea Selatan. Sekte ini dipimpin oleh empat orang yakni Jeong Myeong Seok (JMS), Park Soon Ja, Kim Ki Soon, dan Lee Jae Rock.

Mereka berempat mengaku sebagai utusan Tuhan dan membangun sekte mereka dan membawa agama sebagai dalih untuk menipu banyak orang hingga melakukan kekerasan kepada anak di bawah umur.

Dalam serial ini juga akan memunculkan berbagai korban yang menceritakan kejadian yang dialami saat mereka masih bergabung di sekte sesat dari sudut pandang korban. Banyak korban yang akhirnya berani untuk mengangkat kasus ini untuk nantinya tidak ada korban lainnya lagi.

Dalam setiap episode penonton akan dibawa dalam kegiatan keempat sekte tersebut dalam menyebarkan ajaran mereka kepada khalayak umum dan pada akhirnya aliran sekte mereka bisa menjadi populer di kota besar di Korea Selatan. Serial ini berisikan 8 episode yang menayangkan berbagai kegiatan 4 pemimpin sekte sesat dalam menyebar aliran sesat ke penjuru Korea Selatan. Penasaran dengan perjalanan kisah 4 sekte sesat yang dibuat serial dokumenter?

