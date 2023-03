JAKARTA - Punggawa rock asal California, Hoobastank, tampil memukau di perhelatan Everblast Festival yang berlangsung di Gambir Expo, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Penampilan band yang digawangi Douglas Robb (vokal), Dan Estrin (gitar), Markku Lappalainen (bass) dan Chris Hesse (drum) menandai berakhirnya Everblast Fest di hari kedua.

"Hello Jakarta, kami Hoobastank dari California, terimakasih banyak," kata Douglas Robb membuka penampilan grup bandnya.

Penampilan Hoobastank dalam gelaran Everblast Fest, kerap melakukan interaksi dengan penonton ditengah lagu-lagu yang dimainkan. Sorot lampu panggung menambah kemegahan penampilan Hoobastank.

"Semuanya angkat tangannya. Keramaian yang sangat indah, jika kau mendengar suara saya, mari ikuti," lanjut sanh frontman.

Band yang mengusung genre rock modern ini membawakan total 13 lagu diantaranya Burn to Lead, No Destination, Running Away, Just One, Let it Out dan lain-lain.

Tak lupa, mereka juga membawakan tembang hits berjudul Never There. Di lagu My Turn, Hoobastank memberikan kesempatan penonton untuk terlibat dalam shownya malam ini. "Yang wanita mana suaranya? Oke hanya wanita ya, sekarang kalian ikuti suara saya," tutur Douglas. "Sekarang, untuk yang pria," lanjutnya. Penampilan Hoobastank pun berlanjut dengan lagu Remember Me, Inside Of You, Pieces, hingga Out of Control. "Saya minta kalian semua menyalakan flash ligth. Jakarta, saya ingin ini menjadi momen terindah," ucap Douglas kemudian disususl intro lagu The Reason. "Jakarta saya akan membawakan satu lagu lagi. Kami Hoobastank dari California, selamat malam," tutupnya dan disambut tembang Crawling in the Dark sebagai lagu terakhir.

