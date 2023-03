JAKARTA - John Vesely alias Secondhand Serenade tampil di panggung utama Everblast Festival yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Musisi asal California tersebut berhasil membuat penonton histeris lewat petikan gitar akustik kesayangannya.

Secondhand Serenade membuka penampilannya lewat Maybe. Dia tampil di Everblast Stage tepat pada pukul 18.30 WIB.

"I love you guys, terimakasih sudah datang, karena kalian adalah fans terbaik di dunia. Terimakasih udah bisa bikin musik tetap hidup dan tidak hancur," kata John Vesely, Minggu (5/3/2023).

Secondhand Serenade kemudian melanjutkan aksinya dengan membawakan tembang Broken. Di lagu ini, penonton seolah menggantikan vokal sang musisi lantaran bernyanyi nyaris tanpa henti.

"Berapa banyak yang pertama kali bernyanyi bersama ku malam ini? Lagu ini adalah track pertama di album perdana saya," lanjut John Vesely kemudian menyanyikan Awake.

Tak hanya itu, Secondhand Serenade juga membawakan Vulnarable, Half Alive, Your Call, The Last Song Ever, hingga Fall For You.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyanyikan tembang milik Could Play, Fix You. Dibagian solo gitar, John Vesely meminta penonton mengantikan part tersebut dengan suara vokal.

Ribuan penonton pun antusias ketika menerima tawaran sang idola. Secondhand Serenade seolah menjadikan momen tersebut sebagai ajang kolaborasinya bersama para penggemar.

"Terima kasih guys, kalian adalah penyanyi yang baik," tuturnya.