JAKARTA - Simple Plan masuk dalam jajaran penampil utama di Everblast Festival 2023 hari pertama yang digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, (4/3/2023).

Grup musik Pop Punk asal Kanada tersebut, tampil di panggung utama yakni Everblast Stage pada pukul 20.25 WIB. Dalam penampilannya, Simple Plan hadir dengan formasi lengkap yakni Pierre Bouvier, Sebastien Lefebvre, Chuck Comeau dan Jeff Stinco.

Sebelum membuka panggung dengan lagu pertama, Simple Plan terlebih dahulu menyapa para penggemarnya yang sudah memadati panggung utama Everblast Festival 2023.

"Selamat malam Jakarta, everybody make some noise," ucap Pierre sang vokalis dari atas panggung, yang langsung disambut teriakan histeris para penonton.

Kemudian , grup band yang mulai aktif sejak tahun 1999 tersebut, menghentak panggung dengan beberapa lagu andalan mereka, seperti "I'd do anything" dan "Shut Up".

Saat penampilannya, seluruh personel Simple Plan terlihat begitu energik dan atraktif, khususnya Pierre, yang terlihat begitu lincah bergerak dari sudut kiri hingga sudut kanan panggung.

Belum lagi sound system yang menggelegar dan tata lampu panggung yang begitu spektakuler, yang membuat penampilan dari Simple Plan kian sempurna.

Setelah membawakan dua lagu, Simple Plan kembali berinteraksi dengan para penonton. Mereka pun mengajak penonton yang hadir untuk berpesta dan melompat bersama

"Thank you so much, terimakasih Indonesia, siap berpesta Jakarta?? Siap melompat dengan Simple plan malam ini??," ucap Pierre.

"Saya ingin melihat kalian semua melompat bersamaan, apakah kalian mau?," lanjutnya.

Mendengar ajakan Pierre tersebut, penonton pun langsung menjawabnya dengan begitu antusias.

"Yeaaahh," teriak para penonton.

Setelah itu lagu "Jump" pun berkumandang di atas panggung dan penonton pun melompat dan bernyanyi bersama dengan penuh semangat.

Kemudian, Simple Plan pun lagi- lagi mengucap terimakasih dalam bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, grup band asal Kanada tersebut juga memuji indonesia.

"Terimakasih, aku cinta kalian, thank you , Indonesia merupakan negara yang indah kami akan selalu merindukan kalian," ucap Pierre dari atas panggung.

Selanjutnya, Simple Plan kembali memanaskan panggung dengan lagu-lagu hits mereka, yakni "Jet Lag", " Your Love is a Lie", dan "Addicted" .

Suasana panggung pun kian meriah tatkala salah satu hits Simple Plan yang cukup populer di kalangan pencinta musik Tanah Air yakni "Welcome To My Life". Pada lagu tersebut, penonton pun sontak saja sing along disepanjang lagu. Setelah lagu tersebut, Simple Plan membetikan sebuah kejutan ketika membawakan lagu "Summer Paradise". Di mana dari atas panggung para personel Simple Plan melempar sejumlah balon raksasa ke arah penonton, hingga membuat suasana konser kian meriah. Beberapa lagu pun kembali dibawakan oleh Simple Plan, seperti "Crazy", "Wake Me Up", "medley Skater Boy & Mr Brightside", dan "What's New Scooby Doo". Kemudian, lampu panggung pun mendadak mati dan para personel satu persatu meninggalkan panggung. Penonton pun mengira pertunjukan sudah selesai. Tapi, tidak lama kemudian Simple Plan kembali ke atas panggung. Suasana tiba-tiba kembali meriah saat lagu "I'm Just A Kid" dibawakan. Saat membawakan lagu tersebut menariknya sang drummer ikut bernyanyi, dan Pierre sang vokalis mengisi posisi drum. Ditengah penampilan, Sang Drummer, Chuck melakukan stage diving yang membuat heboh penonton. Kemudian untuk lagu penutup, Simple Plan membawakan lagu "Perfect". Lagu tersebut pun menjadi penutup yang manis untuk penampilan daro gruo asal Kanada itu. "Negara ini salah satu simple plan fans terbanyak, Ini waktu yang sangat spesial, semoga kita akan bertemu kembali indonesia," tutup Pierre.

