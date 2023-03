JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan original series pada Maret ini. Serial itu berjudul Arab Maklum, produksi dari Cameo Productions.

Arab Maklum menghadirkan genre drama dengan sentuhan budaya Arab. Mengisahkan tentang kehidupan sebuah keluarga keturunan Arab di Indonesia.

Keluarga ini bertekad mempertahankan tradisi dan budayanya di tengah perkembangan zaman yang pesat. Sementara, anak mereka ingin hidup lebih modern.

Serial Arab Maklum menampilkan pemain kenamaan Tanah Air seperti Usama Harbatah, Dhawiya Sukaesih, Rachel Patricia, Kinaryosih, Aci Resti, Martin Anugrah, serta berbagai aktor dan aktris lainnya.

Tim produksi telah merampungkan proses syutingnya yang berjalan selama 16 hari. Semua berjalan lancar dengan berbagai keseruan dan pengalaman tak terlupakan selama syuting.

“Can’t waitttt for this series, soon soon!!” tulis Rachel Patricia dalam salah satu unggahan Instagramnya yang terlihat mengenakan hijab di lokasi syuting.

Proses syuting mengambil beragam latar yang dinilai indah dan berwarna. Dilihat dari rumah keluarga Arab yang penuh dengan dekorasi unik hingga kantor travel bernama “Ahlan Tour” yang di-setting sedemikian rupa.

Ingin tahu keseruan serial Arab Maklum? Nantikan segera informasi selanjutnya di Vision+!

Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Langsung unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Anda juga bisa mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp di 0888 8000 00.

