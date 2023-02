JAKARTA - E-motion Entertainment kerjasama dengan Vision+, untuk menggelar acara Prince of My Heart. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Head of Production Vision+, Rick Soefrani saat ditemui di Ballroom Kuningan City Mall, Kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (27/2/2023).

“Acara Prince of my heart ini kita kerjasama dengan e-motion , Kebetulan E-motion menawarkan kerjasama untuk kita bisa live streaming dan VOD untuk fan meeting dari Gabriel prince,” papar Rick.

Prince of My Heart menjadi salah satu konten original yang dapat disaksikan secara live streaming di Vision+, yang mana untuk tayangannya menyasar para Prince Hectic, dan millenial.

“Acara Prince of My Heart ini ditargetkan untuk seluruh Prince Hectic, millennial yang disasar oleh Vision+ di tahun 2023. Karena mengingat usia Prince yang juga masih 18 tahun,” papar Rick.

Dalam tayangan perdana konten Original Prince of My Heart, Rick Soefrani juga mengaku akan memantau anemo dan perkembangan dari para penonton terutama Prince Hectic, yang kedepannya akan dijadikan evaluasi di bulan depan.

“Ya kalau kedepannya bagus secara performance, kita akan coba lagi dengan Prince atau artis-artis pendatang baru lainnya,” kata Rick.

Acara Prince of My Heart yang digelar tadi malam, nyatanya sukses terlihat dari antusias para Prince Hectic yang datang tak hanya dari kawasan Jabodetabek, bahkan ada yang berasal dari luar kota, Medan dan Sukabumi.

Selain itu para penggemar juga difasilitasi dengan berbagai games seru dan menarik sebelum acara dimulai. Tak hanya itu, para penggemar juga dapat melakukan photo booth secara gratis dengan berbagai properti lucu dan menarik.

Nikmati acara Prince of My Heart, sert berbagai konten original Vision+ lainnya yang dapat disaksikan secara streaming dengam cara mendownload dan berlangganan aplikasi Vision+.

