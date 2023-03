JAKARTA - Kotak Band membawa kabar terkait salah satu personelnya, Swasti Sabdastantri alias Chua. Jelang aksi panggung Kotak menghibur warga Surabaya, Jawa Timur, perempuan 34 tahun itu harus terlebih dahulu dilarikan ke IGD salah satu rumah sakit.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Tantri Kotak dalam unggahannya di akun Instagram. Dalam unggahannya, Tantri menyebut bahwa bassis dari bandnya terpaksa dibawa ke IGD lantaran mengalami sesak napas.

BACA JUGA:Cerita Tantri dan Chua Kotak yang Sempat Takut Pergi ke Dokter Gigi

"Show must go on!! Ribuan panggung sudah dilewati, beribu macam cerita juga sudah di hadapi, yang ditakuti adalah kesehatan kami, kadang bisa muncul lelah karena manusiawi," tulis Tantri Kotak di akun Instagramnya.

"Hari ini manggung di Surabaya, sejam sebelum berangkat ke venue harus mampir ke IGD dulu untuk antar @chuakotak karena sesak nafas," sambungnya.

Perasaan panik tentu dialami oleh Tantri beserta Cella dan juga tim Kotak. Meski begitu, mereka tetap berusaha tenang lantaran sudah sempat mengalami kejadian serupa.

"Panikkkkkk banget rasanyaaaaaaaa!!!! Bukan pertama kali sih kita mengalami hal2 seperti ini, pingsan di panggung bahkan kecelakaan di atas panggung juga pernah," sambung Tantri lagi.

"Tapi kalo harus ngalamin lagi kok rasanya ga enak," tambahnya.

Meski sudah sempat dilarikan ke IGD, Tantri mengaku tetap saja merasa was-was dengan kondisi Chua. Ia bahkan mengaku takut jika rekan satu bandnya itu tiba-tiba pingsan.

"Di atas panggung otak kebagi antara menghibur tapi takut tiba2 basis gw pingsan, udah wanti2 siapin bangku, sama terburuknya digantiin sebentar sama crew basis. Alhamdulillah MACHU hebaaaaattttttt!!," jelasnya lagi.

Follow Berita Okezone di Google News

Beruntung, Chua bisa menyelesaikan aksi panggungnya dengan baik. Tantri pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kesehatan Chua, mengingat, Kotak masih harus tampil di Jakarta esok hari. "Lekas pulih ya, hari ini dan besok masih ada panggungan di Jakarta, SEMANGAT MACHU!! It's okay not to be Okay karena kita MANUSIA BIASA! Peluuuukkkkkk!!!," tandasnya.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.