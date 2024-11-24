Kotak 'Beraksi' di Perayaan Dua Dekade Berkarya, Shin Tae Yong Ikut Nonton

Grup band kotak telah sampai pada tahun ke-20 berkarya di industri musik tanah air. Merayakan pencapaian ini, Kotak menggelar Konser Dua Dekade Kotak yang berlangsung di Hall Basket Senayan, Sabtu 23 Oktober 2024.

Konser ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi Kotak kepada para penggemar yang selama ini selalu membersamai perjalanan Kotak hingga sampai di usia 20 tahun.

Pesta perayaan ini dibuka dengan lagu Tanah Airku yang menggema. Sebuah lagu kebangsaan yang belakangan begitu ikonik karena menjadi bagian dari tradisi Timnas Indonesia saat selesai bertanding di GBK. Kotak sendiri pernah menyampaikan keinginan ingin membawakan lagu ini ketika Timnas berlaga di GBK.

Lalu, Tantri muncul di atas panggung dengan salam metal yang juga diikuti oleh Chua dan Cella. Tak berselang lama, Tantri membuka penampilan Kotak dengan lagu Pesta dan Energi, seolah Kotak ingin mengajak penggemar berpesta dengan energi yang begitu membara serta musik rock yang menghentak.

Penampilan Tantri yang begitu enerjik dengan berjingkrak ria memenuhi setiap sudut panggung terus berlanjut hingga dua lagu berikutnya, Rock Never Dies dan Satu Indonesia. Tak lupa Tantri menyapa para penonton disela penampilannya sekaligus mengucapkan terima kasih.

"Assalamualaikum, Kerabat Kotak, dua puluh tahun Kotak berkarya di industri musik Indonesia, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semua yang sudah hadir malam ini. Selamat datang di konser dua dekade kotak," ujar Tantri.

Sesekali layar besar di panggung menyorot salah satu tamu istimewa di perayaan dua dekade Kotak yakni Coach Shin Tae Yong yang tampak duduk didampingi suami Tantri, Arda.

Shin Tae Yong Nonton Konser Kotak Dua Dekade Berkarya

Shin Tae Yong yang mengenakan batik tampak menikmati persembahan dari Kotak. Dia sesekali bertepuk tangan mengikuti alunan lagu sembari tetap terus tersenyum semringah. Sejak kedatangannya di Hall Basket, Shin Tae Yong begitu mencuri perhatian. Tantri dkk begitu terharu melihat Shin Tae Yong turut meramaikan perayaan dua dekade kiprah mereka di belantika musik tanah air.

Tantri yang menyadari kedatangan pelatih Timnas Indonesia itu langsung menyapa dan memberikan ucapan terimakasih. Tantri pun melempar candaan saat mengungkap alasan kehadiran Shin Tae Yong dalam konser perayaan dua dekade band Kotak. Tentu candaannya berkaitan dengan sepakbola.

"Shin Tae Yong hadir, tau kenapa Shin Tae Yong hadir?," ucap Tantri.

"Karena ini 20 tahun Kotak, 2 Indonesia, 0 Arab Saudi," terusnya sembari tertawa.

"Abis ini Bahrain kita abisin," tutup Tantri.