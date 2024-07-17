Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ditegur Ahmad Dhani, Kotak Klarifikasi Dituding Bawakan Lagu Tanpa Izin

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |13:42 WIB
Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |13:42 WIB
Ditegur Ahmad Dhani, Kotak Klarifikasi Dituding Bawakan Lagu Tanpa Izin (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kotak akhirnya buka suara usai Ahmad Dhani mendadak menuliskan teguran melalui Instagramnya baru-baru ini. Diketahui, pentolan Dewa 19 itu dengan tegas menyebut Kotak telah melanggar hukum hak cipta. 

Sebab, Kotak  membawakan tiga buah lagu orang tanpa izin saat konser. Tiga buah lagu yang dibawakan grup band Kotak tanpa izin tersebut adalah Tinggalkan Saja, Masih Cinta, dan Pelan Pelan Saja.

Ditegur Ahmad Dhani, Kotak Klarifikasi Bawakan Lagu Tanpa Izin
Ditegur Ahmad Dhani, Kotak Klarifikasi Bawakan Lagu Tanpa Izin

Ketiga lagu yang dibawakan grup band Kotak tersebut diketahui merupakan ciptaan Posan Tobing, eks personelnya. Kotak dan Posan pun hingga saat ini belum menemui titik terang mengenai permasalahan hak cipta dari lagu-lagu yang diciptakan Posan. 

Kotak melalui manajernya, Aldi, memberikan klarifikasi melalui unggahan di Instagram Story yang diunggah ulang oleh akun resmi Kotak. 

Aldi mengutip pernyataan Kotak pada 2022 lalu dimana kala itu Posan mempermasalahkan hal serupa. Tanpa menyebutkan nama, Aldi menegaskan bahwa Tinggalkan Saja, Masih Cinta, dan Pelan Pelan Saja tidak diciptakan sendiri sehingga telah tertera soal pembagian royalti dalam kontrak. Karena tidak diciptakan oleh Posan sendiri, Kotak pun masih membawakannya ketika konser.

"Mau kasih paham, bahwa dikontrak seperti ini detailnya, jadi bukan ciptaan beliau seorang," ujar Aldi, dikutip dari unggahan Instagram Story akun @aldinovianto, Rabu (17/7/2024).

Aldi mengutip pernyataan Kotak dua tahun lalu karena masalah ini seolah tak ada ujungnya, kembali diungkit padahal telah diklarifikasi.

"Mengutip dari press rilis Kotak tahun 2022, iya 2 tahun yg lalu, jadi masalah ini diulang tiap tahun," tandasnya. 

Dalam informasi yang dikutip Aldi, pernyataan itu disampaikan dalam sebuah video yang disampaikan oleh Tantri, Chua dan Cella. Dalam kesempatan itu, Cella menjelaskan mengenai tuntutan royalti lagu-lagu yang diklaim Posan ada andil dirinya dalam penciptaannya. 

 

