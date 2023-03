JAKARTA - Para pecinta musik lokal dan internasional berkumpul di ajang Ever Blast Festival 2023 hari pertama. Digelar di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023), para penonton diketahui sudah mulai memadati area pintu masuk sejak siang hari.

Dalam ajang ini, penonton akan dimanjakan dengan tiga panggung megah yang disediakan oleh panitia, yakni Ever Blast Stage, Untitled Stage, dan Supermusic Stage. Sementara itu, acara ini juga tak lupa menyediakan sejumlah tenant makanan hingga merchandise.

Para penonton pun bisa membeli sejumlah merchandise resmi dari band idola mereka. Sebut saja Simple Plan, band asal Kanada ini diketahui secara resmi menjual kaos edisi tur Asianya di Ever Blast Fest.

Rinaldi Thomas selaku pengurus tenant merchandise Ever Blest Fest menjelaskan bahwa kaos Simple Plan paling banyak diburu penonton konser. Bahkan meski Ever Blest Fest masih berlangsung, merchandise Simple Plan sudah bisa dikatakan hampir habis.

"Untuk harga kaos Simple Plan dijual seharga Rp450 ribu. Kita sampai jam segini udah abis setengahnya kaos Simple Plan," ujar Rinaldi Thomas kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (4/3/2023).

Ia menyebut merchandise resmi dari Simple Plan dijual cukup terbatas. Oleh karena itu, penonton harus lebih cepat membeli kaos tersebut sebagai buah tangan sebelum kehabisan.

Selain Simple Plan, penonton juga bisa membawa pulang merchandise dari musisi lain.

"Ada juga merchandise Ever Blast Festival, Rocket Rockers, sama merchandise acara kita The 90s Festival," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Ever Blast Fest menambah panjang daftar perhelatan musik Tahun ini. Puluhan musisi lokal dan internasional bahkan siap menghibur ribuan penonton yang hadir.

Sebelum digelar, Ever Blast Fest telah terlebih dahulu mengumumkan siapa saja musisi yang akan tampil di hari pertama, melalui akun Instagram resminya. Adapun jajaran musisi hari pertama yang tampil di Ever Blast Fest diantaranya Sindentosca, Kobe, Naff, The Rasmus, Simple Plan, sampai The Changcuters.