JAKARTA - Ajang Ever Blast Festival 2023 hari pertama, digelar hari ini, Sabtu (4/3/2023) di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Utara. Para penonton bahkan sudah memadati area pintu masuk sejak siang hari tadi.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, penonton mulai memadati area pintu masuk. Antrian mengular bahkan terlihat di area pintu masuk lantaranĀ penonton terlebih dahulu harus menukar tiket elektronik dengan gelang barcode yang telah disediakan panitia.

Hingga berita ini diturunkan, cuaca Ibukota terpantau cerah berawan. Meski begitu, penonton dianjurkan menyiapkan jas hujan untuk mengantisipasi cuaca yang masih tak menentu.

Sebagaimana diketahui, Ever Blast Fest menambah panjang daftar perhelatan musik Tahun ini. Puluhan musisi lokal dan internasional bahkan siap menghibur ribuan penonton yang hadir.

Sebelum digelar, Ever Blast Fest telah terlebih dahulu mengumumkan siapa saja musisi yang akan tampil di hari pertama, melalui akun Instagram resminya. Bahkan panitia juga sudah menyiapkanĀ tiga panggung megah untuk para pengisi acara, yakni Ever Blast Stage, Untitled Stage, dan Supermusic Stage.

Adapun jajaran musisi hari pertama yang tampil di Ever Blast Fest diantaranya Sindentosca, Kobe, Naff, The Ramus, Simple Plan, sampai The Changcuters.