JAKARTA - Ever Blast Festival 2023 menambah daftar helatan musik yang siap meramaikan euforia konser tahun ini. Ever Blast Festival yang kerap disebut Ever Blast Fest ini berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Utara, selama dua hari mulai dari 4-5 Maret 2023.

Konser tersebut pun disinyalir menjadi festival musik paling ditunggu pada 2023.

Betapa tidak, pihak promotor berhasil mengundang sejumlah band kelas dunia seperti Simple Plan, Hobastank, The Red Jumpsuit Apparatus, hingga Secondhand Serenade.

Line up hari pertama gelaran Ever Blast Fest juga banyak membuat penasaran publik. Melalui akun Instagram resminya, penyelenggara Ever Blast Fest telah mengumumkan nama musisi yang bakal membuka konser ini di hari pertama.

Ever Blast Fest sendiri menyediakan tiga panggung megah diantaranya Ever Blast Stage, Untitled Stage, dan Supermusic Stage.

Ever Blast Stage hari pertama akan diisi dengan puluhan musisi beken seperti Sindentosca (15.15 WIB), Kobe (16.00 WIB), Naff (17.WIB), The Ramus (18.30 WIB), Simple Plan (20.25 WIB), dan ditutup oleh penampilan The Changcuters (22.20 WIB).

Sedangkan Untitled Stage akan dimeriahkan oleh The Banery (15.30 WIB), T2 (16.30 WIB), MYMP (17.30 WIB), Rocket Rockers (19.50 WIB), hingga Seurieus X Candil (21.40 WIB).

Sementara, untuk Supermusic Stage akan diisi dengan penampilan Hollywood Nobody (15.40 WIB), Vagetoz (16.45 WIB), Closehead (17.35 WIB), Fade2Black (18.30 WIB), Geng Juara Kelas X Neo (19.30 WIB), dan Garasi (22.00 WIB).

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.