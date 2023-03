JAKARTA - Penyanyi Andmesh Kamaleng ikut memeriahkan festival musik Sound Of Love hari pertama, Sabtu, (4/3/2023). Sebagai pembuka festival musik tersebut, pria 25 tahun ini terdengar membawakan lagu miliknya berjudul Tiba-Tiba dan menghibur para penonton yang ada di Tennis Indoor Senayan.

Lagu bertema galau yang juga diciptakan olehnya ini seakan sukses membuat penonton di area depan panggung hingga di atas tribun baper. Setiap penggalan lirik dari lagu tersebut bahkan mampu membuat para penonton ikut terhanyut.

“Tiba-tiba ku teringat dirinya. Dan semua cerita-cerita Indah. Tentangku, dan dia Tiba-tiba dalam hati bertanya. Sedang apa dan dimana dia. Masihkan dia menyimpan rasa,” lantun Andmesh, disambut riuh penonton.

Beberapa sisi area Tennis Indoor Senayan bahkan terlihat penuh. Menariknya, mereka semua terdengar ikut bernyanyi melantunkan lagu yang siapapun teringat dengan sosok kehidupan masa lalu bersama mantan.

Tak heran, penampilan Andmesh mampu membuat penonton terhibur sekaligus terhanyut. Mengingat, lagu ini juga cukup sering didengar dan menjadi salah satu single hit milik Andmesh.

Pada penampilan selanjutnya, Andmesh terdengar membawakan lagu berjudul Nyaman. Penampilan Andmesh bahkan semakin memukau lantaran ia melantunkan lagu tersebut dengan penuh cinta.

Bagaimana tidak, lagu ini diketahui memiliki makna mendalam tentang seseorang yang merasa bersyukur lantaran mempunyai pasangan yang sempurna. Bahkan sesuai dengan judul lagu tersebut, penonton pun sukses dibuat “nyaman” oleh Andmesh.

Sebagai informasi, Sound of love the festival atau Sol The Festival yang bertajuk romantic love music ini dipersembahkan oleh iNews, MNC Portal dan MNC Multimedia Network. Konser ini mengangkat cerita-cerita cinta yang pernah terekam dengan indah dihati para penikmat musik dan digelar tgl 4-5 Maret 2023 di lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta.*