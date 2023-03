JAKARTA - Hari pertama perhelatan festival musik Sound of love atau Sol The Festival yang ada di Tennis Indoor Senayan, pada Sabtu (3/4/2023) disambut antusias oleh pengunjung

Meski diguyur hujan dan angin kencang, beberapa pengunjung terpantau telah datang memadati area Sound of love atau Sol The Festival.

Padahal, penampilan pertama baru akan dimulai pada pukul 16.00 WIB dengan penampilan Andmesh. Namun, beberapa pengunjung terlihat antusias datang sejak open gate dibuka pada pukul 14.00 WIB.

Salah satunya, Anna Maulida. Remaja dari Jakarta Barat ini mengaku datang lebih awal dengan temannya, Elfa agar bisa siap-siap melihat langsung persiapan perhelatan Sound of love.

Anna menyebut, ia sengaja memilih area VIP agar bisa menyaksikan lebih dekat penampilan dari beberapa musisi kesayangannya, yakni, Armada Hingga Anji.

Bahkan, momen ini juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-21, sehingga dia sengaja datang agar bisa mendapatkan ucapan ulang tahun dari salah satu musisi kesukaannya itu.

“Iya aku sengaja pilih area VIP biar bisa lebih deket aja ke area panggung. Kebetulan ini hari ini, hari ulang tahunku, jadi semoga bisa dapet ucapan langsung dari Armada,” ujar Anna.

“Intinya tetap antusias lah, walaupun tadi di Jakarta Barat sempet ujan,” imbuhnya.

Tak hanya dikunjungi oleh anak-anak muda, pergelaran festival musik Sound of love tampak digandrungi oleh para orangtua. Salah satunya Diana Rahmi, seorang ibu berusia 42 tahun yang turut mengajak sang suami untuk menonton festival musik Sound of love.

Mereka terpantau tak kalah antusias datang sejak open gate. Mereka juga tampak berfoto-foto di beberapa area photo booth yang telah disiapkan.

“Iya mumpung weekend, udah lama kita nggak nonton konser. Sengaja datang lebih awal biar gak macet dan jaga-jaga kalau hujan,” ujar Diana.

Sebagai informasi, Sound of love the festival atau Sol The Festival yang bertajuk romantic love music ini dipersembahkan oleh iNews, MNC Portal dan MNC Multimedia Network.

Konser ini mengangkat cerita-cerita cinta yang pernah terekam dengan indah dihati para penikmat musik dan digelar tgl 4-5 Maret 2023 di lapangan Tenis Indoor Senayan Jakarta.*

