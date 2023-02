JAKARTA - Siap digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta 4-5 Maret 2023, Sound of Love (SOL) The Festival akan menyuguhkan deretan musisi top tanah air.

Acara ini dipersembahkan oleh iNews, MNC Portal, dan MNC Multimedia Network bertajuk Romantic Love Music untuk menyuarakan seluruh suasana hati dari kisah cinta setiap insan penikmat musik.

BACA JUGA: Marcell Siahaan Janjikan Kejutan dalam Penampilannya di Sound of Love The Festival

Director iNews MPI MNC Radio Networks merangkap Project Director Sound of Love Esmal Diansyah, mengungkapkan bahwa deretan musisi yang akan hadir pada pagelaran kali ini merupakan mereka yang memiliki karya-karya lagu yang dapat menyentuh dan menghiasi kisah cinta semua kalangan.

"Musisi-musisi yang akan hadir di festival ini merupakan mereka yang karya-karya lagunya masih melekat, menyentuh, dan menghiasi kisah cinta semua kalangan sampai saat ini di blantika musik Indonesia," ujar Esmal dalam keterangannya saat konferensi pers di Pacific Place Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Adapun deretan musisi hebat dan ternama di Indonesia yang akan menghiasi Sound of Love The Festival di hari pertama 4 Maret 2023 yakni Andmash, ADA Band, Anji, Armada dan Setia Band. Kemudian di hari kedua 5 Maret 2023 akan dimeriahkan oleh Vierratale, Marcell Siahaan, RAN, Gigi, dan Slank.

Sementara itu, salah satu perwakilan line up Sound of Love The Festival Marcell Siahaan, dalam siaran konferensi pers menyatakan atas kesiapan dirinya dalam memeriahkan konser SOL The Festival bersama iNews. Ia juga akan membawakan karya-karya yang ada di playlist lagunya yang dapat menyentuh suasana hati para penonton.

“Saya bahagia sekali buat festival ini bersama iNews, ternyata selama ini saya masih masuk ke dalam daftar dan dipercaya untuk memeriahkan konser musik Sound of Love. Untuk persiapannya sendiri, saya selalu siap dengan lagu-lagu yang ada di playlist dan siap untuk menyentuh perasaan siapapun yang hadir di festival ini,” kata Marcell.

Marcell Siahaan, salah satu line up SOL The Festival. (Foto: MPI/Imam Rachmawan)

Selain mengajak penonton bersenandung bersama para musisi, konser ini juga akan menyajikan beberapa area untuk pengunjung dapat mengekspresikan dan berbagi pengalaman cintanya lewat dua zona yang terdapat di festival ini. Area yang dimaksud adalah Zona Love Bombing dan Zona Ghosting.

Di Zona Love Bombing, penonton akan diajak untuk berbagi kisah cintanya dengan menuliskan inisial nama pasangan melalui gembok yang dikaitkan di suatu tempat.

Sedangkan di Zona Ghosting, penonton dapat menuliskan hal apa saja yang paling menyebalkan atau menyakitkan bersama seseorang yang menghilang begitu saja.

Pada kesempatan yang sama, Managing Director iNews MPI MNC Radio Networks Rafael Utomo menjelaskan, konser tersebut diselenggarakan sebagai tanda cinta dan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan referensi tontonan berkualitas yang selalu memberikan inspirasi.

“Konser Sound of Love ini diselenggarakan sebagai tanda cinta dan terima kasih iNews kepada masyarakat yang telah mempercayakan referensi tontonan berkualitas kepada kami, kepercayaan ini akan menjadikan iNews untuk terus menyajikan program-program unggulan yang selalu memberikan inspirasi bagi masyarakat,” tuturnya.

Terdapat empat kategori tiket yang tersedia untuk kamu yang ingin menyaksikan deretan musisi yang ada di SOL The Festival, yakni Festival Reguler, Festival VIP, Tribun Reguler, dan Tribun VIP. Keempat tiket tersebut sudah bisa kamu beli melalui link akses WAME.ID/SOLTHEFEST2023.

Tiket Sound of Love The Festival dijual hanya mulai dari Rp150 ribu saja, jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan konser musik lainnya.

Dengan harga yang cukup terjangkau tersebut, konser ini diharapkan bisa menjadi konser intimate lantaran mengutamakan kenyamanan para penonton. Terlebih, konser tersebut akan berlangsung mulai pukul 4 sore hingga 10 malam.

Baca Juga: New Year New You rayakan tahun yang baru dengan tubuh sehatmu

Baca Juga: Ikut Acara Offline BuddyKu Fest, Cara Jadi Content Creator Handal Zaman Now!

Follow Berita Okezone di Google News

(FDA)