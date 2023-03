JAKARTA - Deretan artis ini mencari cara untuk bisa memiliki keturunan, termasuk menjalankan prosedur surogasi alias ibu pengganti. Namun, prosedur ini tidaklah mudah dan melewati proses hukum yang ngejelimet.

Mengutip TODAY, Jumat (3/3/2023), calon orangtua biasanya mengeluarkan uang sebesar USD100.000-USD250.000 (Rp1,53 miliar hingga Rp3,8 miliar) untuk menjalankan prosedur surogasi di Amerika Serikat.

Angka itu, tentu diluar biaya legalitas/pengacara, perjalanan, pemeriksaan kesehatan, dan asuransi di ibu pengganti. Dengan biaya sebesar itu, tentu hanya para artis kelas A yang bisa menjalankannya seperti dalam daftar Okezone berikut ini.

1.Paris Hilton

Paris Hilton menyambut kelahiran sang putra, Phoenix Barron Hilton Reum, lewat prosedur surogasi alias ibu pengganti, pada 24 Januari 2023. Lewat Instagram, dia mengatakan, sang putra membawa sukacita dalam pernikahannya.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Paris Hilton bersama suami dan anaknya/Instagram/@parishilton)

Paris memang sudah lama ingin memiliki anak. “Melihat Nicky (sang adik) dan anak-anaknya, aku tak sabar menjadi ibu karena selama ini aku hanya fokus bekerja. Sekarang, aku siap untuk memiliki anak,” katanya kepada Page Six, pada 2021.

2.Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Gauri Chibber. Namun saat si bungsu, Abram Khan, lahir via surogasi pada 2013, timbul rumor yang mengatakan bahwa bayi itu adalah cucu sang aktor yang disembunyikan.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Shah Rukh Khan dan Abram/Instagram/@iamsrk)

Namun isu itu dibantah Shah Rukh Khan dalam wawancaranya dengan TED Talk, pada 2017. Namun Times of India kala itu menyebutkan, alasan Shah Rukh Khan memilih surogasi karena Gauri mengalami komplikasi saat melahirkan dua anak sebelumnya.

3.Kim Kardashian

Kim Kardashian dan Kanye West memiliki empat anak dari pernikahan mereka. Namun dua di antaranya, Chicago dan Psalm West, lahir lewat prosedur surogasi. Chicago lahir pada 15 Januari 2018, sementara Psalm lahir pada 9 Mei 2019.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Kim Kardashian dan Chicago West/Instagram/@kimkardashian)

Kim mengungkapkan, alasannya melakukan surogasi karena dia mengidap toxemia yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius dan kematian saat melahirkan. Karena itu, dokter kandungannya menyarankan dia untuk menjalankan surogasi.

4.Alec Baldwin

Jika kelahiran anak selalu menjadi sukacita, namun tak begitu dengan Alec Baldwin yang memiliki tujuh anak. Warganet justru menghujat paman Hailey Bieber ini saat mengumumkan kelahiran anak keenamnya, Maria Lucia, pada Maret 2021.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Alec Baldwin bersama istri dan tujuh anaknya/Instagram/@hilariabaldwin)

Alasannya, bayi perempuan yang lahir dari prosedur surogasi itu lahir hanya selang 6 bulan dari Hilaria Baldwin melahirkan anak kelima mereka. Namun pasangan ini justru membalas nyinyiran netizen dengan pernyataan: ‘Itu bukan urusan kalian.”

5.Priyanka Chopra

Priyanka dan Nick Jonas yang menikah sejak 2018, mengumumkan kelahiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan, pada 21 Januari 2022. Bayi perempuan itu kemudian mereka beri nama Malti.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Prinyanka Chopra dan sang putri, Malti/Instagram/@priyankachopra)

Miss World 2000 itu mengaku, sangat ingin merealisasikan keinginannya memiliki anak setelah menikah. “Aku sangat berharap bisa memiliki anak secepatnya. Aku sangat suka anak-anak dan ingin punya anak sendiri,” katanya pada PEOPLE, pada 2018.

6.Michael Jackson

Mendiang Raja Pop Michael Jackson memiliki tiga anak yang mana dua di antaranya lahir dari mantan istrinya, Debbie Rowe. Namun putra bungsunya, Prince Michael II alias Blanket dari prosedur surogasi alias ibu pengganti pada Februari 2002.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Prince Michael II (depan) bersama dua kakaknya/Instagram/@michaeljackson)

Pada 2013, Mirror melaporkan, ibu pengganti Blanket adalah seorang perawat asal Meksiko bernama Helena yang dipilih sendiri oleh Jackson. Dia membayar biaya surogasi sebesar USD20.000 (Rp305 juta) kepada Helena dan membanjirinya dengan hadiah mewah.

7.Sarah Jessica Parker

Dari pernikahannya dengan Matthew Broderick, aktris Sex and the City ini memiliki dua anak yang lahir via surogasi pada Juni 2009, Marion Loretta Elwell dan Tabitha Hodge. Sarah mengaku, sangat menikmati perannya sebagai ibu di usia 44 tahun.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Sarah Jessica Parker/Instagram/@sarahjessicaparker)

“Menjadi ibu di usia yang mungkin bagi sebagian orang sedikit terlambat sangat menyenangkan. Aku punya banyak kesempatan untuk melakukan banyak hal yang kuinginkan, seperti tidur,” ujarnya kepada VOGUE, pada 2011.

8.Tyra Banks

Supermodel Tyra Bank menyambut kelahiran anak laki-lakinya, York, lewat prosedur surogasi, pada Januari 2016. Dalam wawancaranya dengan PEOPLE kala itu, dia mengaku, perjalanan untuk mendapatkan York bukanlah proses yang mudah.

Artis punya anak lewat ibu pengganti. (Foto: Tyra Banks/Instagram/@entmagazineme)

“Aku bersyukur dengan kehadiran York. Karena itu, saat melihat mata indah putraku, aku selalu mendoakan orang-orang yang bergumul untuk memiliki anak. Aku mendoakan mereka setiap hari,” katanya.*