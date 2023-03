JAKARTA - Sebanyak enam grup band dengan bayaran termahal di Indonesia akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Band papan atas mengisi daftar tersebut sebagai band mahal di Indonesia.

Band termahal mendapatkan bayaran fantastis bahkan hingga ratusan juta rupiah. Angka bisa bertambah ketika band tersebut tampil dalam event dan acara spesial.

Berikut enam grup band dengan bayaran termahal di Indonesia.

1. Dewa 19

Dewa 19 menjadi salah satu band termahal di Indonesia. Dewa 19 bisa mendapatkan angka Rp500 juta sekali manggung. Angka bisa bertambah ketika promotor atau penyelenggara mengambil paket lengkap dengan vokalis Ari Lasso atau Once.

2. Slank

Slank juga menjadi salah satu band termahal di Indonesia. Slank bisa mendapatkan Rp500 juta sekali manggung. Angka bisa bertambah ketika tampil dalam event spesial. Maklum Slank memiliki fans besar di Indonesia.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Noah





Noah juga menjadi salah satu band termahal di Indonesia. Noah bisa mendapatkan Rp400 juta sekali manggung. Tentu saja angka ini sebanding dengan kualitas yang dimiliki Noah.

4. Sheila On 7





Sheila On 7 walaupun jarang tampil di televisi tapi memiliki jadwal padat manggung off air. Sheila on 7 bisa mendapatkan angka Rp370 juta sekali manggung.

5. Ungu





Ungu menjadi salah satu band papan atas Indonesia. Ungu bisa mendapatkan Rp350 juta sekali manggung.

6. Nidji





Nidji juga merupakan band Indonesia dengan bayaran termahal. Nidji kini bisa mendapatkan Rp275 juta sekali manggung.