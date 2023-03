JAKARTA - Global Afternoon Show, salah satu program siaran Global Radio Jakarta berkesempatan ngobrol bareng Trevor Dahl, Kevin Ford, dan Matthew Russell, musisi yang tergabung dalam Cheat Codes.

BACA JUGA:Mengenal Shandy Luo, Penyiar Global Radio yang Sukses Jadi Seleb TikTok

Mereka adalah pencipta sederet lagu hits bergenre EDM, seperti Sex yang dipopulerkan oleh Kriss Kross Amsterdam, pada 2016. Ada juga lagu No Promises yang mereka garap bersama Demi Lovato, pada 2017.

Cheat Codes juga pernah berkolaborasi dengan girl group Little Mix dalam lagu Only You. Lagu tersebut bahkan pernah menempati peringkat 1 chart radio Pop Inggris dan mengantongi lusinan sertifikasi platinum di 20 negara.

BACA JUGA:6 Grup Band dengan Bayaran Termahal di Indonesia

Trio ini juga mencatatkan lebih dari 6 miliar streams untuk karya-karya mereka di platform musik daring. Terbaru, mereka merilis debut project country bertajuk ‘One Night in Nashville’ pada 27 Januari silam.

Follow Berita Okezone di Google News

Penggarapan album berisi 15 lagu baru tersebut, membutuhkan waktu sekitar setahun. Mereka menggandeng sederet penyanyi, seperti Mitchell Tenpenny, Russell Dickerson, Jimmie Allen, Lady A, Brett Young, Nate Smith, Matt Stell, Maddie & Tae, dan Adam Doleac. Trevor Dahl, Kevin Ford, dan Matthew Russell kemudian berharap, album ‘One Night in Nashville’ yang baru mereka rilis dapat diterima dan disukai oleh penikmat musik di berbagai negara.*

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.