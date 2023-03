JAKARTA – Presenter Indra Bekti mulai memberikan penjelasan terkait masalah rumah tangganya dengan sang istri, Aldila Jelita.

Hal itu diungkapkan Indra Bekti saat hadir di talkshoe Brownis, pada Rabu (1/3/2023).

Dalam acara tersebut, Indra Bekti juag sempat ditanya terkait postingan awal Aldila Jelita yang mengisyaratkan perceraian.

“Bismillaaah. Mulai sekarang hidup bunda untuk kalian berdua @amabell2014_animation dan @daphne2012_draws. Doakan bunda kuat dan bisa berjuang demi kalian bedua. Selalu ada untuk bunda yah. Jadi anak yang selalu berada di jalan Allah SWT. Yakin bahwa kebahagian ada di depan kita,” tulis Aldila Jelita di Instagram.

Indra Bekti mengaku mengetahui postingan itu dari orang lain lantaran dirinya belum bisa bermain sosial media. Mata kiri presenter 45 tahun itu memang belum bisa melihat secara jelas.

Namun saat diminta untuk menanggapinya, Indra Bekti sempat terdiam cukup lama.

“Emma pa, yah,” kata Indra Bekti sempat terdiam sambil menahan tangis.

"Sebenernya ini gak pengen terjadi, kita udah bangun sama-sama, tapi ini keputusannya masing-masing juga akhirnya bulat, masukan-masukan dari beberapa temen-temen dan saudara-saudara,” ungkap presenter 45 tahun itu.

“Semuanya ini jalan yang terbaik untuk kesehatan aku juga, supaya tidak terlalu stres," lanjutnya.

Meski perceraian itu bisa membuat penyembuhannya lebih lama, Indra Bekti merasa itu merupakan sebuah resiko.

Namun, ia memilih mengambil resiko tersebut ketimbang hubungannya dengan Dila semakin lebih buruk.

"Ya mungkin itu resiko yang harus kita ambil bersama-sama. Takutnya kalau misalnya memang aku mungkin sama Dila, enggak tahu ya, malah jadi tambah ada masalah mungkin atau apa. Jadi tiba-tiba keputusan itu ya udah yuk, pisah yuk untuk sementara ini kita ngomongnya itu dulu," jelas Indra Bekti.

"Ya gak kebayang ini terjadi sama kehidupan aku sih gitu dan ya ini mungkin terbaiknya buat hidup aku. Aku sama sekali gak pengen ini terjadi kasihan anak-anak pastinya, terus gak kebayang dalam sejarah hidup aku kayak gini tapi yaudah lah this is it," ucapnya.

Sementara itu diketahui, Indra Bekti sudah memberikan hak asuh sepenuhnya pada Aldila Jelita. Sedangkan secara finansial, Indra Bekti tetap akan bertanggung jawab untuk kebutuhan anak-anaknya.

Indra Bekti juga mengaku tak masalah terkait hak asuh lantaran nanti dirinya tetap memiliki waktu sendiri untuk bertemu anak-anak.