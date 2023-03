JAKARTA - Kolaborasi apik akan disuguhkan oleh musisi kenamaan tanah air, Yovie Widianto yang menggandeng tiga penyanyi muda jebolan Indonesian Idol X, Lyodra, Tiara Andini dan Ziva Magnolya. Mereka akan membawakan lagu hits ciptaan Yovie Widianto berjudul Menyesal.

Proyek kolaborasi ini tentunya begitu dinantikan mengingat Lyodra, Tiara dan Ziva sebelumnya telah sukses menggebrak belantika musik tanah air lewat lagu Terlanjur Mencinta yang dinyanyikan dalam tiga versi berbeda. Lagu ini pun juga lahir dari tangan dingin seorang Yovie Widianto.

Ingin mendulang kesuksesan yang sama, tiga penyanyi muda ini kembali hadir dengan format berbeda dari sebelumnya dimana mereka akan bernyanyi bersama, tak lagi sebagai penyanyi solo lewat single Menyesal yang akan resmi dirilis pada 3 Maret 2023.

Yovie Widianto pun mengakui kehebatan mereka dengan kelebihan yang dimiliki masing-masing. Ia yakin mereka bisa bersinar bersama dalam waktu yang cukup lama karena memiliki karakter yang berbeda.

"Ini akan jadi sesuatu yang besar, Lyodra the next diva karena profesionalnya, Tiara dengan timbre suaranya dan kemampuan dalam membawa nyawa dalam sebuah lagu itu extraordinary. Kalau Ziva itu pintarnya minta ampun dia not apapun bisa menyerap dengan cepat dengan warna yang dia miliki,"ujar Yovie Widianto dalam acara konferensi pers lagu Menyesal di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023).

Tiara Andini pun mengaku sangat antusias sejak pertama kali mengetahui rencana proyek kolaborasi ini. Namun, melihat kesibukan ketiganya yang cukup padat, proyek ini sempat tertunda cukup lama dan baru tahun ini terealisasikan.

"Senang banget pasti, dari awal dikabarin rencananya ini udah dari kapan, udah cukup lama. Karena ada single masing-masing dan akhirnya terealisasikan juga. Seru banget kebayang sih waktu kita bakal lebih banyak bersama, jadi seru banget,"ungkap Tiara Andini Senada dengan Tiara, Lyodra juga sudah cukup lama menantikan proyek ini setelah terakhir tiga tahun lalu bertemu dalam lagu Terlanjur Mencinta yang dirilis dengan tiga versi. Berbeda dengan sekarang yang menyatukan mereka dalam sebuah lagu. "Iya seneng banget bisa ketemu lagi di project ini setelah udah berapa tahun yang Terlanjur mencinta dan sekarang Menyesal. Semoga hasilnya bisa diterima masyarakat,"ujar Lyodra. Ziva pun sempat sedikit membocorkan proses rekaman yang begitu menyenangkan dan serba spontan mengingat padatnya jadwal ketiganya. Bahkan, mereka hanya diberi kesempatan untuk berdiskusi satu hari saja, yakni saat proses rekaman berlangsung. "Pas udah masuk ke rekaman itu lebih seru lagi kita bisa ngumpul bareng, brainstorming untuk nyanyi yang enak dan cari pecahan nada di saat itu juga. Di hari H itu rekaman kita dilatih di saat itu juga,"ujar Ziva Magnolya.

