JAKARTA - Alasan Sheila On 7 jarang tampil di televisi menuai rasa penasaran publik. Pasalnya Sheila On 7 lebih sering tampil secara off air daripada tampil di acara musik televisi.

Bukan berarti Sheila On 7 tidak mendapat tawaran dari televisi. Tawaran manggung dari stasiun televisi mengalir deras, tetapi Sheila On 7 lebih selektif memilih acara televisi untuk mereka hadiri. Mereka menginginkan acara televisi yang mampu mengakomodir musisi dengan baik.

Melansir Okezone Selasa, (28/02/23) Duta selaku vokalis mengungkapkan alasan kenapa Sheila On 7 jarang tampil di televisi. Menurutnya saat ini trend musisi Indonesia sudah berbeda.

"Trennya sudah berbeda, Sheila On 7 cukup selektif memilih acara. Kalau di televisi pun kami pilih-pilih. Kita mencari yang mengakomodir kebutuhan musisi," ujar Duta saat Meet and Greet The 90's Festival, Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Walaupun lebih sering mempromosikan lagu lewat radio, lagu Sheila On 7 tetap mendapat respons positif. Lagu mereka kerap menempati daftar lagu paling populer. Lagu berjudul Lapang Dada milik Sheila On 7 menjadi salah satu lagu terpopuler sejak rilis pada November 2014.

Personel Sheila On 7 menjadikan charts lagu sebagai patokan. Semakin bertahan pada charts, maka mereka mendapatkan banyak request dari penggemar.

"Kami patokannya charts sih, masih lama nangkring di charts dan request tiap hari masih bagus. Bikin jarang pulang ke rumah lah," tambah Duta.

Saat ini Sheila On 7 menjadi band Indonesia yang berdiri tanpa naungan label musik. Sheila On 7 memutuskan kontrak dengan Sony Musik dan menjadi band Indie. Album Sheila On 7 dengan judul “Berlayar” menjadi album terakhir mereka dibawah naungan label musik. Sheila On 7 segera membuka dapur musik rekaman sendiri dengan merilis album berjudul “Film Favoritmu” pada 2017. Melalui wawancara pada sebuah channel Youtube Selasa, (07/02/23) Duta mengaku memerlukan banyak persiapan sebelum merilis album tersebut secara mandiri. “Karena harus berkompromi dengan jadwal manggung dengan keluarga dengan hal-hal lain juga.” jelas Duta “Apalagi bertindak sebagai label sendiri.” tambahnya. Demikian alasan kenapa Sheila On 7 jarang tampil di televisi. Terima kasih.