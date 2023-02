JAKARTA - Sejarah terbentuknya Sheila On 7 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Berdirinya Sheila on 7 tak lepas dari sosok Adam dan Sakti.

Awalnya, Adam dan Sakti membentuk band bernama WHY Gank. Kemudian, Adam Sakti mengajak Duta untuk bergabung sebagai vokalis. Dalam situs resmi Sheila on 7, Duta dipilih karena kerap mengisi acara 17 Agustus di wilayah Adam.

“Duta dipilih berbekal cerita Adam bahwa Adam dan Duta merupakan langganan pengisi acara 17 Agustus-an di komplek perumahan mereka, Duta menyanyi dan Adam bermain gitar akustik,” cerita di situs resmi Sheila on 7.

Dalam WHY Gank, Adam dan Sakti masih sering bertukar posisi. Bersama WHY Gank, mereka sebatas latihan di studio.

Usai beberapa waktu, Adam, Sakti dan Duta bertemu dengan Eross. Merek kemudian memutuskan untuk memulai sebuah band baru, dan bertemulah mereka dengan Anton sang pemain drum yang dikenalkan oleh Eross pada saat latihan pertama band ini di studio.

Usai latihan, nama Sheilagank muncul dan menjadikan tanggal 6 Mei 1996 sebagai hari lahir mereka. Dengan nama Sheilagank, mereka mengisi pensi-pensi dan festival band SMA se-Jateng DIY selama kurang lebih 2 tahun, hingga pertengahan tahun 1998 akhirnya mereka mendapatkan “kontrak rekaman” pertama mereka dengan pihak label Sony Music Entertainment Indonesia.

Usai mendapatkan kontrak, Sheilagank mengubah nama band menjadi Sheila On 7. Sheilagank tak hilang, namun itu hanya berpindah untuk penyebutan nama fans.

Kata Sheila berdasarkan, nama seorang teman SMA Eross, yang tanpa sengaja juga adalah teman dari Adam dan Duta di bangku SD. Ketika pertama Adam dan Eross berkenalan dulu, Adam memanggil Eross dengan panggilan “temannya Sheila ya ?!”. Eross kemudian menjawab “kamu temannya Sheila juga ya ?!”, sehingga nama Sheila lekat dengan mereka dan sering kali diperbincangkan.

Sedangkan “On 7” maksudnya adalah “pada 7 nada yaitu do-re-mi-fa-sol-la-si”. Sehingga nama “Sheila On 7” kira-kira artinya adalah teman-temannya “Sheila” yang memainkan 7 nada / memainkan musik.

Pada tahun 2004, Anton keluar dan posisinya diganti oleh Brian. tampil bersama Sheila On 7 di berbagai tour untuk promo album “Pejantan Tangguh”.

Pada tahun 2006, Sheila On 7 juga harus berpisah dengan Sakti karena ia mengundurkan diri di tengah-tengah proses rekaman album “507”. Namun pada saat proses rekaman album “507” itu pulalah Sheila On 7 akhirnya mengangkat Brian menjadi drummer tetap Sheila On 7.