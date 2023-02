JAKARTA - Belakangan publik dihebohkan dengan kabar Syakir Daulay yang sudah lama hilang kabar dan tak pulang ke rumah orangtuanya.

Setelah heboh, Syakir Daulay akhirnya pulang pada Senin 27 Februari 2023 setelah 2 tahun tak menginjakkan kaki di rumah kedua orangtuanya.

Akan tetapi sang kakak, Zikri Daulay menduga bahwa kepulangan Syakir ini hanya untuk pencitraan semata.

Pasalnya pulangnya Syakir ke rumah datang hanya sekadar menyapa dan membuat video yang diunggah di Instagram Story miliknya.

"Hanya datang say hai, bikin story, hanya untuk publisitas dia saja, mungkin. Seperti kakak saya di story Syakir kemarin, 'jangan pecitraan', gitu," ungkap Zikri Daulay saat ditemui di kediamannya, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).

Sebagai kakak, Zikri tidak lantas juga menyalahkan adik bungsunya. Namun mantan suami Henny Rahman itu takjub dengan kesibukan sang adik yang dinilai melebihi presiden.

"Cuma saya amazing saja. Berarti, adik saya keren banget nih, kesibukannya sudah melebihi presiden," terang Zikri Daulay.

Zikri juga tak peduli dengan omongan netizen yang menghujat dirinya yang terlalu mempublikasikan permasalahan ini ke media.

"Saya terserah deh netizen di luar sana mau bilang saya bikin makin panas, saya bikin blow up semua ini," ujar Zikri Daulay.

Pasalnya dengan begitu, sang ibunda jadi senang lantaran bisa bertemu dengan Syakir Daulay. Sebab adiknya itu tidak akan muncul jika tidak ter-up media.

"Tapi akhirnya ibu saya seneng dia dateng, karena dia nggak akan dateng kalau nggak ada media, sorry to say," kata Zikri Daulay.

"Memang itu faktanya dan setelah ini dan misalkan kita belum selesai setelah internal. Dia bilang sudah selesai pasti dia akan ngilang lagi komunikasinya," sambungnya.

Bahkan hari ini, Syakir Daulay mengundang awak media untuk mengklarifikasi soal pemberitaan yang beredar. Namun ternyata pelantun Aisyah Istri Rasulullah itu tidak memberi kabar, sehingga keluarga pun kebingungan dengan adanya sejumlah awak media di depan rumahnya.