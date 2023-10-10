Syakir Daulay Habiskan Miliaran Demi Garap Film hingga Saldo ATM Sisa Rp6 Ribu

Konferensi pers film Imam Tanpa Makmum di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Ravie/MPI)

JAKARTA - Aktor Syakir Daulay mengaku menghabiskan biaya fantastis untuk menggarap film debutnya sebagai sutradara bertajuk Imam Tanpa Makmum.

Syakir mengaku hal tersebut menjadi tantangan terbesarnya dari segi bisnis. Tak hanya itu, dia juga mengaku sempat khawatir apakah modal tersebut akan kembali seutuhnya atau tidak.

"Aku bikin film ini sampai Rp8 miliaran, jadi biaya besar, pasti pusingnya juga besar, tantangan-tantangannya juga besar banget," kata Syakir Daulay saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Harapan aku sih film ini bisa disukai banyak orang, jadi secara bisnis aman juga," sambungnya.

Ada cerita kocak yang sempat dialami pria 21 tahun itu. Sebab, saldo di ATM-nya pernah hanya tersisa senilai Rp6 ribu usai menggarap film tersebut.