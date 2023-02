JAKARTA - Sesuai tema babak Spektakuler Show Indonesian Idol 2023 malam ini yang mengusung genre dangdut, Anggis pun unjuk kebolehan menyanyikan salah satu lagu dangdut hits. Anggis memilih lagu milik pedangdut cantik Ayu Ting Ting berjudul Alamat Palsu.

Dengan dress ungu mencolok, Anggis ditemani beberapa dancer. Dia tak hanya menyuguhkan suara merdu saat melantunkan lagu dangdut, tetapi juga ikut berjoget.

Penampilan Anggis yang memukau dalam lantunan lagu Ayu Ting Ting membuat juri terpana. Tapi, Bunga Citra Lestari tampaknya lebih penasaran bagaimana komentar Boy William terhadap aksi panggung kontestan satu ini.

"Ini kan lagunya ayu ting ting, kalau menurut Boy sendiri, bagaimana penampilannya Anggis?" tanya BCL, Senin (27/2/2023).

Tanpa pikir panjang, Boy William pun menatap Anggis dan memujinya.

"Oh bagus banget, aku standing ovation" kata Boy.

Belum puas mendengar jawaban Boy William, BCL pun kembali bertanya.

"Kalau dibanidngkan dengan Ayu Ting Ting?" lanjut BCL

Sayangnya, kali ini Boy William enggan menjawab pertanyaan BCL.

"Aduh, don't do that to me (jangan lakukan itu padaku)" tutur Boy.

Di luar pujian Boy William, Anggis juga menerima sambutan hangat dari para juri, salah satunya Rossa. Menurut Rossa, malam ini bersama para penari mampu mampu membuat Anggis terlihat seperti penyanyi Korea Selatan yang sedang membawakan lagu dangdut.