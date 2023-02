JAKARTA - Serial ‘The Family’ Season 2 dari Boy William terus berlanjut. Melalui kanal YouTube miliknya, Boy mengunggah episode kedua reality show yang kini banyak diperbincangkan di media sosial.

Setelah pada episode pertama keluarga Boy William penasaran dengan tanggapan Oma terkait hubungan Boy dengan Ayu Ting Ting, kini pada episode kedua, Oma akhirnya menyampaikan tanggapannya.

“Itu mah terserah anaknya. Kalau dia suka mah, dia rasa bakal bahagia terserah. Dia yang ngejalanin hidupnya bukan Oma. Terserah aja itu mah,” kata Oma.

Lucunya, Oma bahkan mengetahui bahwa anak dari Ayu Ting Ting memanggil Boy dengan sebutan daddy yang berarti ayah. Seluruh sepupu Boy yang mendengarkan saat itu pun tertawa.

Keesokan harinya, 3 sepupu perempuan Boy pun tampak setuju dengan pilihan yang nantinya akan Boy jalani.

“As long as you are happy, ya kita support aja gak sih?,” tanyanya pada Allya dan Yosi yang juga menyatakan persetujuannya.

Siang harinya, satu keluarga besar berkumpul di sebuah taman bernama Daan Forest Park. Boy mengatakan bahwa Oma bahagia sekali apabila semua anak dan cucunya berkumpul bersama. Namun suasana berubah menjadi sedih saat Oma mulai mengenang sosok Opa dan adik Boy William, Raymond, yang sudah pergi untuk selama-lamanya. Oma mengatakan bahwa dirinya rindu pada dua sosok tersebut.

Di tengah-tengah taman yang luas dan hijau, The Family pun berusaha menguatkan satu sama lain, terutama Oma, Mama Lia, serta Boy dan Mario.

“Berat banget buat gue kalau ngomongin Raymond. Karena dari kita kecil, kita selalu bareng. Bedanya (usia) cuma satu tahun. Dan kita ke luar negeri ke mana pun, kita selalu tidurnya sekamar. Jadi kehilangan Raymond, jadi kayak kehilangan setengah dari jiwa gue,” ujar Boy.

Pada scene selanjutnya, Boy dan Mario mencoba membongkar kekasih hati sang Mama yang baru. Mereka berdua memaksa sang Mama untuk memperlihatkan wajah sang kekasih asal Taiwan yang dikenalnya lewat biro jasa jodoh. Padahal, sang Mama juga belum pernah menemuinya. Kakak beradik tersebut kemudian mencoba mencarinya lewat ponsel sang Mama, namun hasilnya nihil.

Dari sini, Boy memiliki ide cemerlang. Ia meminta Mama Lia untuk menggunakan mic serta alat perekam saat bertemu dengan pria tersebut supaya Boy serta Mario dapat mendengar percakapan sang Mama dan pria tersebut. Lucunya, Mama Lia tidak begitu tertarik dengan pria tersebut sebab ia tak bisa berkomunikasi dengan Bahasa Inggris dan wajah aslinya berbeda dengan wajah yang ditampilkan di sosial media. Boy dan Mario pun tak berhenti menertawakan kejadian tersebut.

