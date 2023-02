JAKARTA - Penyanyi Raisa sukses menggelar konser tunggalnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Sabtu (25/2/2023).

Saat konser tersebut digelar, putri Raisa, Zalina Rayne Willie, harus absen lantaran sedang sakit.

Meski berhalangan hadir secara langsung di konser tunggal sang ibu, bocah 4 tahun itu telah mempersiapkan sebuah ucapan manis untuk sang ibunda.

Ucapan itu diberikan ketika Raisa selesai membawakan lagu yang ia tulis untuk sang buah hati yaitu 'Jangan Cepat Berlalu'.

Kemudian, suara menggemaskan Zalina muncul dan membuat Raisa terkejut.

Zalina mengucapkan selamat kepada sang ibunda yang akhirnya menggelar konser tunggal yang sempat tertunda 2 tahun itu.

"Ma, congratulations to your concert. Your concert so amazing (Ma, selamat atas konser kamu. Konsermu sangat luar biasa)," ucap Zalina yang disambut teriakan dari para penonton.

Sang putri juga mengaku sangat bangga dengan sang ibu dan tidak sabar untuk bertemu di rumah.

"I am so proud of you mama. I love you so much. I Can't wait to meet you at home (Aku bangga sama kamu. Aku cinta kamu. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu di rumah)" lanjut Zalina.

Mendengar ucapan itu, istri Hamish Daud ini tak kuat menahan air matanya sambil mengucapkan terima kasih. "Ahhh thank you so much nak," sahut Raisa. Sesaat sebelum menyanyikan lagu 'Jangan Cepat Berlalu', Raisa menjelaskan bahwa kehadiran Zalina di hidupnya membuatnya banyak belajar. "Aku kira aku yang bakal ajarin dia banyak tapi ternyata dia yang banyak ajarin aku, terutama tentang cinta sejati. Aku belajar memaafkan diri sendiri, memaafkan situasi yg terjadi," jelas Raisa. "Kalau malam tiap mau tidur dia suka ngobrol sama aku. Aku berpikir berapa lama lagi aku bisa kayak gini, dipeluk Zalina," terang Raisa.