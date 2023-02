JAKARTA - Raisa akhirnya resmi tampil di konser tunggal miliknya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu malam (25/2/2023).

Saat memasuki area SUGBK Raisa muncul dari pintu belakang penonton dan melaju ke atas panggung, sontak sorak sorai tak henti digaungkan oleh para penonton.

Raisa membuka penampilannya dengan tiga lagu sekaligus yaitu Berdamai, kemudian dilanjutkan dengan Salah atau Benar, Pergilah Kau.

Setelah membawakan ketiga lagi tersebut, Raisa tampak terharu melihat antusiasme dari Your Raisa sapaan untuk penggemar Raisa.

"Biasanya ini pemandangan aku lihat di DVD konser, tapi malam ini aku nggak nyangka banget ada di panggung indah ini. Thank you so much," ujar Raisa di atas panggung, sembari menangis terharu, Sabtu (25/2/2023).

Saking tak menyangka, ibu tiga anak ini merasa salah tingkah di hadapan ribuan penonton. Pasalnya untuk sampai ke titik ini, Raisa harus banyak melalui banyak rintangan. "Ya Allah apaan si, aku jadi salah tingkah," ungkap Raisa. "Akhirnya kita nyampe juga di sini nya, dari 2019 kita udah pengen bikin sejarah, di panggung sebesar ini," sambung Raisa. Sebagai informasi, di konser tunggal Raisa turut menggaet penyanyi Vidi Aldiano sebagai opening act dan Afgan teman duetnya untuk lagu Percayalah. Konser tunggal ini sempat mengalami beberapa penundaan sejak 2020. Bahkan Raisa juga sempat dilarang untuk menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno karena akan dipakai untuk Piala Dunia.