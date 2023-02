JAKARTA - Berapa kali Dewa 19 ganti vokalis menarik untuk dikulik. Band legendaris Indonesia ini memang sering mengganti vokalisnya. Beberapa musisi sempat mengisi posisi vokalis Dewa 19 tersebut.

Diketahui, Dewa 19 berdiri pada 28 Agustus 1986 di Surabaya, Jawa Timur. Sudah 30 tahun Dewa 19 merasakan pasang surut berkarier di industri musik Tanah Air. Saat ini Dewa 19 digawangi oleh 4 personel inti, dua di antaranya merupakan pemain lama yaitu Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan.

Berapa kali Dewa 19 ganti vokalis? Berikut ini ulasan Dewa 19 dari Okezone, dikutip dari beberapa sumber.

Ari Lasso -1991

Banyak yang tidak menyangka Ari Lasso sempat mengisi posisi vokalis Dewa 19. Ari Lasso yang memiliki suara yang kuat memang pernah menjadi vokalis Dewa 19 pada tahun 1991. Sebelumnya, Ari Lasso juga pernah bergabung dengan grup musik Outsider.

Bersama Ari Lasso, Dewa 19 meraih kejayaan pada tahun 1990-an. Dirinya sukses melambungkan nama Dewa 19 melalui album Pandawa Lima. Ari Lasso memutuskan keluar dari Dewa 19 pada tahun 1999.

Berapa Kali Dewa 19 Ganti Vokalis? (Foto: Ari Lasso/Instagram)

Follow Berita Okezone di Google News

Once Mekel - 1999

Nama Once Mekel sangat populer setelah dirinya mengisi posisi vokalis Dewa 19. Once Mekel bergabung dengan dengan Dewa 19 pada tahun 1999. Bersama Once, Dewa 19 menjadi grup band populer pada tahun 2000-an.

Diketahui, Once Mekel memulai kariernya sebagai musisi bersama band selama sekolahnya. Gaya rambut gondrong menjadi ciri khas Once Mekel. Vokalis kedua Dewa 19 juga identik dengan suara tingginya. Namun, Once Mekel memutuskan hengkang dari Dewa 19 pada awal tahun 2011.

BACA JUGA:Yoo Jae Suk Jadi MC di Pernikahan Lee Seung Gi dan Lee Da In

Marcello Tahitoe - 2022

Dewa 19 mengumumkan Marcello Tahitoe sebagai vokalis barunya pada tahun 2022. Marcello Tahitoe mengawali kariernya sebagai penyanyi dengan merilis album berjudul “Ello” tahun 2005. Lagu Pergi Untuk Kembali sangat populer di Indonesia.

Melalui akun Instagramnya @marcello_tahitoe Ello tidak menyangka bahwa dirinya dapat bergabung dengan Dewa 19.

“Saya tidak menyangka sedikit pun untuk bisa bergabung dengan @officialdewa19. Dari dulu hanya mendengarkan dan mengidolakan karya-karya mereka. Namun akhirnya saya mendapatkan kesempatan ini. Seperti mimpi rasanya.” tulis Ello dalam unggahannya, Senin (28/02/22).