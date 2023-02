JAKARTA - Terungkap makna dibalik angka 7 pada band Sheila On 7 yang sudah 27 tahun berkarier di belantika musik Tanah Air. Hingga kini lagu-lagu Sheila On 7 masih menjadi lagu favorit anak muda.

Sheila On 7 merupakan band asal Yogyakarta yang terbentuk pada 6 Mei 1996. Pada masa lalu, Sheila On 7 merupakan band anak SMA yang digawangi oleh Adam dan Sakti. Saat itu Adam dan Sakit memiliki band bernama W.H.Y Gank.

Kemudian Adam dan Sakit bertemu dengan Duta dan mengajaknya untuk menjadi vokalis. Grup tersebut sempat vakum sampai akhirnya bertemu dengan Eros dan Anton. Kebetulan Eros dan Anton merupakan anak band dan sedang serius menggeluti dunia musik.

Eros menceritakan awal pertemuannya dengan Adam. Kebetulan keduanya memiliki satu teman perempuan yang sama bernama Sheila. Kebetulan tersebut yang mengawali berdirinya grup band Sheila On 7.

“Waktu aku ketemu adam, jadikan kita punya kenalan namanya Sheila. Waktu pertama kenalan itu Adam datengin aku. Dia udah tau nama aku Eros. Dia tuh datengin ke aku bukan Adam apa-apa tapi dia bilang temannya Sheila ya.” jelas Eros saat menceritakan pertemuannya dengan Adam.

“Jadi dari hal-hal yang kaya gitu tuh, kita jadi putusin aja. Dulu aku pertama ketemu kamu, kata-kata yang pertama kamu ucapkan itu Sheila. Jadi kenapa bandnya nggak dikasih nama Sheila.” tambah Eros.

“Nama Sheila On 7 yang ada sekarang itu diambil dari orang ini.” ucap Eros sambil menunjuk seorang perempuan bernama Sheila.

Sheila sendiri merupakan teman dari Adam dan Duta saat masih duduk dibangku sekolah dasar. Sementara pertemuannya Sheila dengan Eros terjadi ketika duduk dibangku sekolah menengah atas.

Sheila menjadi penghubung antara ketiganya. Personil Sheila On 7 sendiri sepakat memilih nama Sheila sebagai nama bandnya.

Sedangkan makna dibalik angka 7 pada Band Sheila On 7 berasal dari 7 angka dalam tangga musik yang terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hingga akhirnya mereka menambahkan kata On 7 dalam nama Sheila On 7. Makna dari nama band Sheila On 7 sendiri adalah teman-teman Sheila yang memainkan 7 tangga lagu (musik). Duta dan teman-teman mengeluarkan album pertama bertajuk “Sheila On 7”. Demikian makna dibalik angka 7 pada Band Sheila On 7. Terimakasih.