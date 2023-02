SEOUL - Aktor Song Joong Ki bersama sang istri, Katy Louise Saunders dan anjing peliharaan mereka bertolak ke Hungaria dari Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan, pada 16 Februari 2023.

Dia mengunjungi negara di Eropa Tengah itu untuk syuting film terbaru Netflix, My Name is Loh Kiwan. Dalam sederet foto dan video yang dibagikan media lokal, Joong Ki dan Katy terlihat mengenakan outfit berwarna hitam dan masker putih.

Saat memasuki area bandara, Song Joong Ki berjalan berdampingan dengan sang istri yang menggendong anjing mereka. Sambil berjalan cepat dikawal dua bodyguard, pasangan ini memberi hormat kepada awak media yang telah menunggu mereka.

Menyadari ada beberapa penggemar mendatanginya, aktor Reborn Rich tersebut tampak melambaikan tangan. Tak ada keterangan apapun yang diberikan sang aktor hingga dia dan sang istri memasuki area boarding.

Song Joong Ki berperan sebagai Loh Kiwan, pembelot Korea Utara bernama Loh Kiwan yang tiba di Belgia dengan sebuah pengharapan. Di negara itu, dia kemudian bertemu Marie (Choi Sung Eun), seorang perempuan yang kehilangan semangat hidup.*

