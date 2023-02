JAKARTA - MNC Animation siap merilis film animasi terbaru, Kiko In The Deep Sea pada 23 Februari 2023 mendatang. Film yang diadaptasi dari serial Kiko ini turut mengundang antusias para penikmati film animasi di Tanah Air.

Sementara itu, Liliana Tanoesoedibjo selaku CEO MNC Animation mengungkap rasa syukurnya jelang perilisan film animasi Tanah Air ini. Liliana mengungkap film Kiko tak hanya menghibur, tapi juga kaya akan edukasi untuk anak-anak.

β€œKiko In The Deep Sea yang merupakan karya anak bangsa tak hanya bertujuan untuk menghibur, tetapi juga memberikan edukasi kepada anak-anak khususnya tentang lingkungan khususnya ekosistem laut,” ungkap Liliana dalam acara Konferensi Pers Film Kiko In The Deep Sea, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).

Sementara itu, film Kiko In The Deep Sea sendiri sudah mulai diproduksi sejak tahun 2020. Liliana pun merasa bersyukur film animasi anak-anak ini bisa tayang di tahun 2023 usai tertunda akibat pandemi Covid-19.

BACA JUGA:Robby Purba Jadi Pengisi Suara Nerio dalam Film Animasi Kiko In The Deep Sea

Follow Berita Okezone di Google News

Ia berharap film tersebut bisa menjadi tontonan yang bermanfaat dan orangtua bisa mengajak buah hati mereka menyaksikan film Kiko In The Deep Sea di bioskop. β€œBesar harapan kami dapat mendukung para orangtua untuk memberikan tontonan yang berkualitas untuk anak-anak, film Kiko In The Deep Sea ini untuk segala umur,” tambah Liliana. Kiko In The Deep Sea yang akan tayang pada 23 Februari 2023. Film tersebut akan menceritakan tentang kehidupan Kiko dan kawan-kawan di bawah laut. Nantinya, kisah ini akan lebih seru dan berbeda dari serial animasinya. Sejumlah selebritis ternama Tanah Air juga turut menjadi pengisi suara untuk film animasi ini, seperti Robby Purba, Anastasia Amelia, Arbani Yasiz hingga Felicya Angelista.