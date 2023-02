LOS ANGELES – Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania mulai tayang di bioskop pada Rabu (15/2/2023).

Diketahui, film tersebut merupakan saga ketiga Ant-Man sekaligus film pembuka fase kelima Marvel Cinematic Universe (MCU).

Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania dibintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Bill Murray, Jonathan Majors, Kathryn Newton, dan sederet bintang lainnya.

SINOPSIS

Scott Lang (Paul Rudd) yang dulu hanya seorang mantan kriminal bekerja di gerai es krim, kini dikenal sebagai Ant-Man yang berjasa bagi umat manusia.

Apalagi setelah ia turut berjasa mengalahkan Thanos bersama The Avengers dalam “Endgame”. Scott Lang seakan mendapatkan kesempatan kedua.

Kini, ia menjalani kehidupan berbeda dibanding sebelumnya dan bahkan menulis memoar berjudul ‘Look Out for the Little Guy’ yang laris di pasaran.

Buku itu berisi perjalanan Scott Lang saat menjadi superhero hingga kisah di balik pertempuran melawan Thanos. Scott Lang juga merasa beruntung karena bisa kembali tinggal bersama Cassie Lang (Kathryn Newton), putrinya yang kini telah dewasa.

Dalam film ini, Scott Lang akan fokus menjadi seorang ayah dan menebus lima tahunnya yang hilang akibat terjebak di Quantum Realm.

Tak hanya Scott Lang, perubahan besar juga terjadi pada Cassie yang mulai tumbuh menjadi perempuan dewasa dan memiliki cita-cita sendiri. Cassie mulai mempelajari banyak tentang Quantum Realm hingga menciptakan teknologi canggih berkat bantuan Hope van Dyne (Evangeline Lilly) dan Hank Pym (Michael Douglas). Cassie bersama Hope dan Hank berhasil menciptakan teknologi satelit yang bisa mengirim sinyal ke Quantum Realm. Meski Scott Lang kagum dan memuji Cassie, berbeda dengan Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), ibu Hope yang pernah terjebak di Quantum Realm 30 tahun. Janet seolah menyimpan rahasia besar yang tak pernah diungkapkan setelah dia kembali ke Bumi. Namun belum sempat menjelaskan cerita itu, mereka berlima justru terlempar ke Quantum Realm lewat teknologi tersebut. Bagaimana kisah mereka selanjutnya?