LOS ANGELES - Machine Gun Kelly (MGK) dikabarkan berselingkuh dengan sang gitaris, Sophie Lloyd. Isu tersebut memperkuat rumor bahwa sang musisi sudah putus dengan tunangannya, aktris Megan Fox.

Megan sempat menyiratkan perselingkuhan sang tunangan lewat sebuah unggahan di Instagram, pada 12 Februari silam. Dalam unggahan itu, dia terlihat bersama pria misterius di dalam kamar mandi dan membakar sebuah surat di api unggun.

Bersama unggahan tersebut, Megan Fox juga mengunggah potongan lirik lagu Pray You Catch Me milik Beyonce yang berbunyi, “You can taste the dishonesty/It’s all over your breath (Kau bisa mencium kebohongan/Semua itu terlihat dari kata-katamu).”

Setelah unggahan itu viral, salah satu follower-nya terlihat mengomentari unggahan tersebut dengan menuliskan, “Mungkin, MGK sudah tidur dengan Sophie.” Megan Fox menanggapi komentar itu dengan, “Mungkin, aku yang tidur dengan Sophie.”

Setelah kabar perselingkuhan itu ramai, aktris The Transformers tersebut kemudian mengunfollow akun Instagram MGK. Sebelum menonaktifkan akunnya, dia hanya mengikuti tiga orang: Harry Styles, Timothee Chalamet, dan rapper Eminem. Sayang hingga berita ini diturunkan, MGK belum merespons kabar perselingkuhannya. Megan Fox dan sang musisi mengumumkan pertunangan mereka lewat Instagram, pada 11 Januari 2022. Mereka memutuskan bertunangan setelah 1,5 tahun pacaran.*