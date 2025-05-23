Machine Gun Kelly Pamerkan Potret Bayi Perempuannya dari Megan Fox

LOS ANGELES - Machine Gun Kelly menikmati momen terindah sebagai ayah. Delapan minggu setelah kelahiran bayi perempuannya dari hubungan bersama Megan Fox, musisi yang akrab disapa MGK ini akhirnya membagikan potret sang buah hati ke publik.

Lewat unggahan Instagram, MGK memberikan sekilas pandangan tentang si kecil. Dalam salah satu foto, pria bernama asli Colson Baker ini berpose bersama bayinya di depan kaca mobil. Ia tampak mengenakan celana jeans longgar, topi trucker, dan kalung mutiara sambil menggendong bayinya erat di dada—tanpa memperlihatkan wajah sang anak.

“Berhenti sejenak dari aktivitasmu. Karena foto-foto ini sangat penting,” tulis MGK.

Machine Gun Kelly

Satu hari sebelumnya, Megan Fox juga membagikan kabar terbaru tentang kondisinya setelah melahirkan. Dalam Instagram Story pada Selasa (21/5/2025), aktris berusia 39 tahun itu mengunggah cuplikan dari pemotretannya untuk serial Overcompensating di Prime Video.

“Usia 38 tahun. Hamil enam minggu (tidak direncanakan tapi kejutan yang menyenangkan),” tulis Megan. Dalam video tersebut, ia tampil dengan rok kotak-kotak tinggi dan atasan crop top yang dipadukan dengan tights hitam. “Tolong berhenti mendengarkan patriarki. Perempuan adalah cahaya abadi.”

MGK dan Megan Fox mengumumkan kelahiran sang bayi pada Maret 2025 lalu melalui video menyentuh yang menunjukkan tangan mungil sang bayi menggenggam jari MGK. “Akhirnya dia hadir!! Benih surgawi kecil kami,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Meski banyak penggemar menduga kata “Celestial Seed” adalah nama sang anak, MGK buru-buru meluruskan. “Tunggu dulu guys… namanya bukan ‘Celestial Seed’,” tulisnya di Instagram Story. “Ibunya yang akan mengumumkan namanya saat waktunya tiba.”