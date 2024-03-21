Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Megan Fox dan Machine Gun Kelly Pisah Rumah usai Batalkan Pertunangan

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |13:30 WIB
Megan Fox dan Machine Gun Kelly Pisah Rumah usai Batalkan Pertunangan
Megan Fox dan Machine Gun Kelly pisah rumah usai batalkan pertunangan. (Foto: Instagram/@meganfox)
LOS ANGELES - Megan Fox dan Machine Gun Kelly (MGK) memilih pisah rumah setelah aktris Transformers itu mengumumkan membatalkan pertunangannya dengan musisi 33 tahun tersebut. 

Us Weekly mengklaim, saat ini Megan tinggal di Malibu, California. Sementara rapper bernama asli Colson Baker tersebut masih menempati rumah mewah di kawasan Encino, Los Angeles.

“Mereka memutuskan pisah rumah untuk memberikan ruang satu sama lain. Saat ini, hubungan mereka berada di titik terendah, di mana segala sesuatu berubah setiap harinya,” ujar sumber anonim seperti dikutip dari Page Six, Kamis (21/3/2024). 

Sumber tersebut juga mengklaim, aktris 37 tahun itu mulai meminta teman-temannya untuk mencomblanginya dengan pria lain. Meski begitu, orang-orang dekat Megan tak yakin dia akan segera mengakhiri hubungannya dengan MGK dalam waktu dekat. 

Megan Fox dan Machine Gun Kelly pisah rumah setelah membatalkan pertunangan. (Foto: Instagram/@machinegunkelly)

“Teman-teman mereka menilai, hubungan mereka belum benar-benar kandas. Apalagi keduanya selalu mengubah pikiran mereka setiap hari,” ungkap sumber tersebut menambahkan. 

Sumber lain mengatakan, Megan Fox punya permasalahan trust issue pada Machine Gun Kelly yang membuat mereka selalu bertengkar setiap hari. “Mereka menjalani hubungan yang sangat tidak sehat. Cinta itu membuat mereka muak satu sama lain.” 

Megan Fox dan Machine Gun Kelly mulai berpacaran pada 2020 dan bertunangan pada 2022. Sepanjang 4 tahun hubungan mereka, pasangan ini sudah beberapa kali dikabarkan putus. 

Salah satunya saat Megan menghapus semua fotonya di Instagram dan berhenti mengikuti akun sang kekasih, pada Februari 2023. Dalam unggahannya, dia membagikan lirik lagu tentang ‘ketidaksetiaan’. 

