ARIZONA - Penyanyi Rihanna hamil anak kedua. Fakta ini diketahui saat dirinya tampil di atas panggung Super Bowl 2023.

Salah satu akun Twitter @PopBase bahkan membagikan foto yang memperlihatkan perut Rihanna membuncit ketika mengenakan dress berwarna merah. Kabar tersebut bahkan mengkonfirmasi bahwa kini ia tengah mengandung calon anak keduanya.

"Rihanna is pregnant, expecting her second child," tulis akun tersebut, dikutip MNC Portal, Senin (13/2/2023).

Unggahan tersebut diketahui viral bahkan telah dilihat oleh lebih dari 628 ribu netizen. Bahkan, 40 ribu di antaranya telah menyukai postingan tersebut.

Kabar baik tersebut sontak disambut oleh para netizen.

"She is so mother," ungkap @povde***.

"Itu juga yang bikin Rihanna pas bergerak tidak leluasa. Anyway, ini adalah penampilan hamil terbaik di Super Bowl," komen @nandoo***.

Follow Berita Okezone di Google News

Sayangnya, tak sedikit dari netizen yang menilai jika penampilan Rihanna di Super Bowl membosankan. Bahkan, beberapa netizen sempat menyinggung soal album baru Rihanna "Penampilannya sangat membosankan," ungkap @wtomholl***. "Kita gak akan pernah dapat album baru darinya," celetuk @lov3sickro***.