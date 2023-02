JAKARTA - Kiky Saputri ikut mengomentari isu childfree. Diketahui isu ramai diperbincangkan imbas komentar Gita Savitri.

Kiky saat ini tengah berbulan madu di Eropa bersama sang suami, Muhammad Khairi. Kiky Saputri menyikapi isu childfree dengan gaya lawaknya.

"Lagi rame soal punya anak dan enggak pengin punya anak. Maaf enggak ikutan dulu," tulis Kiky Saputri di Twitter, Jumat (10/2/2023).

Kiky Saputri malah menuliskan cuitan kocak di akun Twitter miliknya, tentang usahanya untuk memiliki seorang anak.

"Kita lagi pusing gonta-ganti gaya buat bikin anak," sambung Kiky Saputri sambil memperlihatkan potret mesra keduanya di Eropa.

Sontak saja netizen pun langsung merekomendasikan gaya yang harus dicoba oleh Kiky Saputri.

"Gaya kupu-kupu nukik ki udah belom?" tulis akun @kopi***.

"Udahnya belalang tempur," jawab Kiky Saputri.

"Sudah coba Gaya Baru Malam Selatan," tanya lagi @wek***.

Sebagai informasi, hebohnya isu childfree gara-gara Gitasav dianggap menyudutkan orang yang memilih punya anak. Hal itu bermula ketika salah satu netizen memuji bahwa Gita Savitri terlihat awet muda meski usianya sudah 30 tahun. Tak disangka Gita Savitri mengatakan bahwa tidak memiliki anak merupakan anti aging natural, sebab ia bisa tidur selama 8 jam hingga tidak stres mendengar teriakan anak. "Tidak punya anak memang anti penuaan alami. Kamu bisa tidur selama 8 jam setiap hari, tidak stres mendengar anak-anak berteriak. Dan ketika kamu akhirnya keriput, kamu punya uang untuk membayar botox," ujar Gita Savitri, menjawab komentar netizen.