SEOUL – Aktor Korea Yoo Ah In yang saat ini sedang diselidiki atas kasus penyalahgunaan propofol malah dinyatakan positif ganja.

Sementara untuk propofol, aktor 36 tahun itu malah dinyatakan negatif, seperti dikutip dari Koreaboo.

Kabar itu pertama kali muncul dari outlet berita Hankook Ilbo, pada Jumat (10/2/2023).

Menurut seorang ahli yang tak disebutkan namanya, Yoo Ah In yang sudah dinyatakan positif itu baru saja mengonsumsi ganja.

Dalam artikel tersebut dijelaskan, untuk propofol akan meninggalkan jejak dalam tubuh selama empat hari.

Sementara ganja tidak akan muncul pada tes setelah 7-10 hari terakhir digunakan.

Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari agensi yang menaunginya, UAA.

Sebelumnya, UAA hanya menyatakan bahwa Yoo Ah In sedang diselidiki pihak kepolisian terkait propofol.

Mereka juga menyatakan bahwa Yoo Ah In akan bekerja sama secara penuh terkait proses penyelidikan. Mereka juga meminta maaf pada publik atas kasus yang menghebohan itu. BACA JUGA:Artis Ternama Penganut Scientology Diketahui, propofol merupakan obat bius yang biasa digunakan untuk memulai dan mempertahankan anestesi selama prosedur operasi. Namun, penggunaan propofol dilarang jika dilakukan di luar aturan. Sementara di Korea Selatan, propofol digolongkan sebagai jenis psikotropika.