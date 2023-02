DERETAN artis Korea tersandung kasus penyalahgunaan propofol. Propofol merupakan obat bius yang biasa digunakan untuk memulai dan mempertahankan anestesi selama prosedur operasi. Namun, penggunaan propofol dilarang jika dilakukan di luar aturan. Seperti di Korea Selatan yang menggolongkan propofol sebagai jenis psikotropika.

Beberapa artis Korea ini diketahui memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hukuman yang diterima pun bisa berupa kurungan penjara hingga denda.

Siapa saja mereka?

Yoo Ah In

Artis Korea tersandung kasus penyalahgunaan propofol. (Foto: Yoo Ah In/Xportnews)



Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengumumkan bahwa Yoo Ah In diduga telah melanggar Undang-Undang Pengendalian Narkotika, pada Rabu (8/2/2023). Polisi sempat mengambil sampel rambut Yoo Ah In pada Senin (6/2/2023) untuk melakukan tes narkoba.

Kini aktor 36 tahun itu dilarang berpergian ke luar negeri dan secara aktif bekerja sama selama proses penyelidikan. Sementara itu, hasil tes itu sedang dievaluasi oleh National Institute of Scientific Investigation.

Jang Mi In Ae

Pada 2013, Jang Min In Ae mendapat hukuman 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan serta denda sebesar 5,5 juta won (Rp65,8 juta) atas penggunaan propofol ilegal.

Seorang dokter yang menanganinya mengatakan jika aktris telah menggunakan propofol lebih dari dua kali di klinik berbeda. Bahkan, ia telah memakai propofol sebanyak 95 kali. Sebelum Februari 2011, Jang juga telah mengonsumsi 410 dosis selama 6 tahun.

Ha Jung Woo Artis Korea tersandung kasus penyalahgunaan propofol. (Foto: Ha Jung Woo/iMBC)

Aktor senior Ha Jung Woo juga pernah menggunakan propofol karena kondisi kulitnya yang sangat buruk. Bahkan menurut catatan medis, ia memakai sebanyak 19 kali sejak Januari-September 2019 di klinik operasi plastik di Gangnam, Seoul. Ha Jung Woo kemudian dijatuhi hukuman denda 30 juta won atau Rp360 juta. Wheesung Wheesung didakwa bersalah setelah membeli dan menggunakan propofol sebanyak 12 kali, pada 8 September 2021 lalu. Penyanyi bernama asli Choi Hwi Seong itu langsung dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, 2 tahun masa percobaan, 40 jam pelayanan masyarakat, dan 40 jam kuliah perawatan narkoba. Diketahui, Wheesung menggunakannya pada September-November 2019. Wheesung mengonsumsi propofol yang dibelinya sebanyak lebih dari 10 kali di hotel dan beberapa lokasi lainnya. Sebelumnya Wheesung juga sempat diduna memakainya saat melakukan dinas militer pada tahun 2013. Ia diduga menggunakan propofol di berbagai tempat, termasuk klinik dermatologi di Distrik Gangnam, Seoul. Namun, ia dibebaskan dari tuduhan pada bulan Juli 2013. Park Shi Yeon Pada 2011, Park Si Yeon didenda sebesar 3,7 juta won (Rp45 juta) serta hukuman 8 bulan penjara dengan 2 tahun masa percobaan atas penggunaan propofol ilegal. Ia mengaku menggunakan obat tersebut hanya untuk perawatan setelah menjalani operasi sendi buatan. Namun, hakim berpendapat jika Park Si Yeon lebih banyak menggunakan propofol untuk keperluan kosmetik atau kecantikan daripada pengobatannya. Park Si Yeon telah mengonsumsi setidaknya 400 dosis propofol selama 4 tahun 6 bulan. Ga In Brown Eyed Artis Korea tersandung kasus penyalahgunaan propofol. (Foto: Ga In/AllKpop)

Satu member Brown Eyed Girl, Ga In juga pernah tersandung oleh kasus yang sama pada 2019 lalu. Ia pun mendapatkan hukuman denda sebesar 1 juta won atau sekitar Rp 12 juta. Kasus itu terungkap setelah seorang dokter bedah plastik yang ditangkap karena kasus penjualan anestesi ilegal menyebut nama artis tersebut. Agensi Ga In pun membenarkannya dan meminta maaf pada publik terutama fans. Diketahui, Ga In menggunakan obat tersebut selama beberapa tahun lantaran menderita luka, depresi, serta sulit tidur. Lee Seung Yeon Lee Seung Yeon sempat dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan 2 tahun masa percobaan, pada 2013. Ia juga didenda sebesar 4,05 juta won (Rp49 juta). Bahkan, kasus tersebut membuat mantan Miss Korea 1992 tersebut dilarang tampil di KBS dan MBC. Diketahui, Lee Seung Yeon menggunakan propofol tersebut sebanyak 111 kali terhitung sejak Februari 2011. Namun, sebelumnya ia sudah mengonsumsi sebanyak 320 dosis selama 6 tahun. Hyun Young Hyun Young juga mengakui telah menggunakan propofol secara ilegal pada 2013 lalu. Kasus tersebut membuatnya harus mundur dari drama yang dibintanginya, "God of Food Road". Ia juga telah meminta maaf pada publik dan penggemar dengan mengatakan, “Saya seharusnya memberikan tawa yang sehat kepada semua orang, tetapi saya pikir saya telah membuat semua orang khawatir, jadi saya minta maaf. Program ini lebih berarti bagi saya daripada orang lain dan itu bukan keputusan yang mudah tetapi saya ingin memulai lagi sebagai orang yang lebih dewasa.”