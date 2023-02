JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Antonio Dedola, kekasih Nikita Mirzani resmi menjadi mualaf dan juga menjalani khitan atau sunat. Mengenai hal tersebut, Fitri Salhuteru lantas membocorkan respons keluarga Antonio setelah tahu putra tercinta berpindah agama.

Beruntung, Fitri menjelaskan bahwa orangtua Antonio Dedola tak ada masalah dengan keputusan besar yang diambil oleh anaknya.

"Sangat menerima. Setelah selesai melakukan syahadat, setelah mualaf, Antonio langsung video call ayah dan ibunya" kata Fitri Salhuteru, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Jumat (10/2/2023).

Menurut sahabat Nikita Mirzani itu, bahkan ibunda Antonio juga turut merasa bahagia serta mendukungnya.

" Ya ibunya support-support aja dan ibunya juga senang karena Antonio terlihat bahagia pada saat selesai syahadat," lanjut Fitri.

Di sisi lain, Fitri juga membeberkan tentang hubungan Nikita Mirzani dan keluarga pacarnya. Meskipun belum bertemu secara langsung, Nikita sudah sering berkomunikasi dengan keluarga Antonio Dedola.

"Kalau video call sering ya, kalau bertemu belum" tuturnya.

Kendati demikian, Fitri Salhuteru menyebut ada rencana Nikita akan menemui keluarga Antonio di Jerman pada bulan Maret 2023. Tapi Fitri belum tahu pasti apakah Nikita Mirzani bakal membicarakan hal serius tentang hubungannya dan Antonio atau tidak.

