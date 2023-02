JAKARTA - Ferry Irawan sempat mengancam akan menyebarkan video syur Venna Melinda. Athalla Naufal putra dari Venna Melinda pun bereaksi atas ancaman tersebut.

Ferry mengancam karena merasa dirugikan atas pernyataan Venna yang menyudutkan dirinya. Athalla pun membela sang ibu.

"Ya nggak tau mungkin aku nggak bisa jawab, karena itu merupakan haknya mama jadi ini bukan mengumbar aib cuma kasih tau fakta-fakta gimana mereka selama ini," kata Athalla Naufal saat ditemui di Kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan.

Athalla mengaku kalau ia tidak mengetahui secara pasti soal ihwal tudingan-tudingan pihak Ferry Irawan. Tetapi sebagai anak, ia memastikan kalau ibunya tidak mempunyai niatan apapun, selain mengungkapkan fakta-fakta atas kasus dugaan KDRT menimpa Venna Melinda.

"Setau saya ibu cuma tau fakta-fakta aja sih, enggak menjelekkan dan memojokkan,"terangnya.

"Kurang tau juga teknis, lebih tau pihak Mama yang taulah dari awal, karena ngalamin mama jadi mungkin mama lebih taulah," bebernya.

Kuasa hukum Ferry Irawan, Sunan Kalijaga mempersilahkan Venna untuk membawa video tersebut ke jalur hukum. Jika ibunda Verrell Bramasta menemukan adanya bukti-bukti yang cukup. "Jika Ferry mengancam kalau ga mau mengajak hubungan suami istri, maka membuat ancaman terhadap Venna foto atau video yang tidak berpakaian, harus dibuktikan pernyataan tersebut, karena saya juga mendukung sesuatu hal yang tidak boleh,” terangnya. Sunan Kalijaga juga mengatakan banyaknya berita yang belum tentu benar, seperti membangun opini masalah nafkah dan lainnya. Dengan melempar isu, perlahan-lahan membuat nama baik kliennya tercemarkan. β€œStop isu melempar ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu saat ini ada pengancaman jika ada pengancaman silahkan laporkan karena Ferry sudah masuk ngapain lagi ngapain membangun isu opini,” tandasnya.