JAKARTA – Athalla Naufal buka suara soal sang ibu, Venna Melinda yang menolak untuk bertemu dengan ibu Ferry Irawan, Hariati.

Menurut Athalla, sang ibu menolak untu bertemu lantaran masih trauma dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialaminya.

Sehingga tak heran, jika sang ibu memilih untuk tidak membuka pintu silaturahmi terlebih dahulu dengan keluarga Ferry Irawan.

"Aku tahu dari media sosial, aku langsung nanya ke Mama, gimana Mama juga nggak bisa dipaksain. Rasa trauma dan rasa takut ketemu sama keluarga om Ferry wajar aja," kata Athalla saat ditemui di Kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2023) kemarin.

Athalla juga menambahkan keputusan ibunya tidak bertemu dengan keluarga Ferry Irawan bukan tanpa sebab. Mengingat wanita 50 tahun itu masih dalam proses terapi akibat KDRT yang terjadi di sebuah hotel di Kediri beberapa waktu lalu.

Selepas kejadian itu, Venna memang sempat dirawat di rumah sakit gara-gara tekanan psikis dan rasa trauma yang masih menghantui pikirannya.

"Menurut aku kembali lagi, hak mama, sesuatu hal nggak bisa dipaksakan gitu aja, nunggu proses bukannya Mama nggak menghargai om Ferry tapi Mama belum siap," terangnya. BACA JUGA:8 Kisah Sedih Ressa Herlambang Alami Titik Terendah dalam Hidup Lebih lanjut, Athalla mengungkapkan bahwa kondisi sang ibu saat ini berangsur-angsur membaik. Hanya saja, ibunya memilih tidak bertemu dengan banyak orang terlebih dahulu, selama proses terapi masih terus dilakukan sejauh ini. "Pastinya jauh lebih baik dari kemarin-kemarin, sekarang Mama pasti lebih lega kelihatan nggak seperti dulu tetapi semuanya butuh proses. Masih masih terasa trauma masih ada, jadi aku ajak Mama untuk curhat," tutur Athalla.