JAKARTA - Perempuan dengan imej seksi yang kerap disebut pemersatu bangsa, Dianna Dee Starlight, memilih fokus menekuni dunia tarik suara. Dia pun mengubah imej seksinya menjadi lebih elegan guna menunjang penampilan sebagai seorang penyanyi.

Sejatinya, pemilik nama asli Diana Sofiari Melo ini sudah mengeluarkan beberapa single. Dia pun sering membawakan lagu-lagunya ketika tampil di atas panggung.

Dianna menceritakan kisahnya yang viral setelah rutin membagikan konten yang dianggap seksi oleh netizen. Sejak itu, wanita 40 tahun tersebut mendapat panggilan khusus oleh warganet yakni pemersatu bangsa.

"Jadi dulu mungkin aku pernah cerita beberapa tahun kemarin, aku dikenal sama orang-orang itu awalnya dari Instagram dengan konten-konten lucu dan seksi-seksi. Itu menurut mereka ya seksi, padahal buat aku nggak, karena masih tertutup gitu, seiring berjalannya waktu, followers aku nambah," ucap Dianna Dee di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Karena konten tersebut, Dianna akhirnya mendapat berbagai tawaran syuting sinetron, layar lebar, hingga bernyanyi.

"Kayaknya bukan karena cuma seksi-seksi aja kali ya, tapi juga kemasan kontennya yang menarik, dan lain-lain. Dari situ aku banyak tawaran sinetron, nyanyi, layar lebar," katanya. Dianna mengaku ingin fokus menekuni dunia tarik suara sebagai penyanyi. Bahkan, dia berencana mengubah imej-nya menjadi lebih elegan. "Aku pengin, karena aku sekarang nyanyi-nyanyi, aku lagi sering nyanyi, aku tetap pengin seksi karena memang sudah melekat. Tapi aku mau lebih serius terjun di nyanyi, dengan tampilan yang seksi tapi dikemas secara elegan," ucapnya. Sejak memutuskan untuk menjadi penyanyi profesional, Dianna sendiri sudah memiliki jadwal manggung yang padat. Bahkan, dia telah menerima jadwal manggung hingga akhir tahun. "Aku pengin semaksimal aku dalam berkarya, aku mau ngeluarin single. Semoga single aku bisa diterima. Semoga single aku yang nanti bisa nampol," imbuhnya.