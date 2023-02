JAKARTA - Perseteruan Bunga Zainal dan YouTuber Ria Ricis tampaknya makin memanas. Kini, mereka diduga saling sindir melalui media sosial.

Hal itu bermula saat Ricis mengunggah sebuah video di kanal YouTube-nya beberapa waktu lalu. Istri Teuku Ryan ini menuliskan judul ‘Aku Udah Senyum’, seolah-olah menanggapi cerita Bunga Zainal soal YouTuber yang mengalami star syndrome.

Mengatahui hal itu, Bunga pun buka suara. Istri Sukhdev Singh ini mengaku heran dengan aksi Ria Ricis yang seolah sedang menyindirnya.

“Katanya gak mau nyentil, tapi di live, di YouTube, sampai judulnya aja pakai ‘Aku Udah Senyum’, disentil balik fans-nya bar-bar,” tulis Bunga di Insta Story-nya, dikutip MNC Portal Indonesia, Jumat (10/2/23).

Bunga mengaku tak habis pikir dengan apa yang dilakukan sang YouTuber. Istri Sukhdev Singh tersebut mengatakan beberapa kali sosok itulah yang justru menyenggol dirinya setelah ia membuat video soal star syndrome itu.

"Bilangnya aku yang senggol duluan, padahal dari kemarin live aja (Ricis) nyenggol mulu," kata Bunga. Bahkan, ibu dua anak ini mengatakan pihak tim YouTuber itu sampai meminta video bukti artisnya tidak menegur Bunga Zainal di salah satu acara dari klinik kecantikan itu. "Terus team-nya enggak usah buat grup WhatsApp ya, yang isinya orang Bening's semua, kalau mau video gak usah minta ke Bening's di FYP TikTok udah banyak kok seliweran," sambung Bunga. Bunga pun santai menanggapi permasalahan tersebut. Ia bahkan tak segan berpendapat bahwa perilaku asli YouTuber tersebut akan segera terbongkar. "Belum aja nih sampai kebuka sifat aslinya, mungkin dengan kejadian ini bisa membuka sifat aslinya," tulis Bunga.