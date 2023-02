KISAH sedih Ressa Herlambang alami titik terendah dalam hidup. Sosok yang sempat menghilang kabarnya, tiba-tiba kini jadi perbincangan hangat netizen.

Pelantun Janji Putih ini mengejutkan publik dengan pengakuan tentang kisah hidupnya yang malang. Ia mengaku, bisnis orangtuanya jatuh hingga mengalami kerugian miliaran rupiah dalam waktu semalam.

Ressa menceritakan keadaan dia dan keluarganya berada di titik terendah dalam hidup saat mendadak jatuh miskin. Dia menceritakan semua kronologi saat keluarganya jatuh dan seluruh kisah pilunya saat berbincang dengan Ferdy Element.

Kisah Sedih Ressa Herlambang Alami Titik Terendah dalam Hidup. (Foto: Ressa Herlambang/Instagram/@ressaherlambang)

Berikut Okezone rangkum 8 kisah sedih Ressa Herlambang saat mengalami titik terendah dalam hidup, dikutip dari YouTube Ferdy Element, Jumat (10/2/2023).

1. Keluarga Alami Kerugian Bisnis Bernilai Fantastis

Dalam video di channel Ferdy Element, Ressa menceritakan bahwa status keluarganya dulu sangat berkecukupan. Namun pada tahun 2009, ayah dan ibunya mengalami cobaan yang sangat dahsyat. Tidak tanggung-tanggung, dalam waktu satu malam kerugian mencapai Rp12 miliar rupiah.

2. Bola Api Jatuh ke Rumah Ressa menceritakan bahwa sebelum bisnis keluarganya hancur, terdapat sebuah bola api yang jatuh ke kolam renang rumahnya. Berawal dari kejadian itu, bisnis keluarganya terus mengalami kehancuran. Kemunculan bola api itu diduga berkaitan dengan kiriman mistis yang membuat kehidupannya berubah. Bahkan, kondisi sang ibu disebut jadi hampir seperti orang gila. 3. Menumpang di Rumah Saudara Dalam keadaan yang terasa baik-baik saja, Ressa tiba-tiba diajak orangtuanya ke rumah sang tante tanpa tahu bahwa dia harus pergi dari rumah mewahnya. Tidak hanya itu, keluarganya juga menjadi incaran pihak berwajib untuk membayar berbagai jenis kerjasama yang batal. Beberapa waktu tinggal di rumah saudaranya, kemudian Ressa sekeluarga mengontrak di sebuah rumah petak di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Kisah Sedih Ressa Herlambang Alami Titik Terendah dalam Hidup. (Foto: Ressa Herlambang/Instagram/@ressaherlambang) 4. Sempat Berfikir Positif Saat tinggal di rumah sang tante, Ressa menganggap orangtuanya sedang menguji dirinya yang biasa serba berkecukupan untuk hidup lebih sederhana. Namun perlahan, dirinya menyadari karena harta yang menghilang dan ibunda yang sempat mengalami depresi. 5. Hanya Memiliki Uang Rp10 Ribu Terbiasa hidup mewah bergelimang harta, Ressa Herlambang sempat merasakan makan sekali dalam sehari dan hanya memiliki uang Rp10 ribu saja dalam dompet. Hal tersebut membuat dirinya takut dan kebingungan. 6. Memutuskan Tidak Manggung Meski dalam karier yang gemilang, Ressa memilih tidak mengambil pekerjaan manggung saat baru mengalami kebangkrutan. Alasan utamanya adalah keuangan dan masih adanya pihak berwajib yang terus mencarinya. Kisah Sedih Ressa Herlambang Alami Titik Terendah dalam Hidup. (Foto: Raffi Ahmad, Ressa Herlambang, dan Nagita Slavina/Instagram/@raffinagita1717) 7. Menangis karena Dapat Rp5 juta Kala kondisinya tengah terpuruk, Ressa dengan bermodalkan uang Rp10 ribu dan motor milik tetangga memutuskan bertemu seorang bos label musik. Syukurlah Ressa berhasil mendapat kesepakatan untuk berhasil merilis sebuah lagu dan mendapat uang Rp5 juta. Dari uang Rp5 juta itu ia gunakan untuk membeli makan untuknya dan keluarga. Tak lupa dia membeli handphone agar bisa menghubungi dan bertemu manajer lamanya. 8. Ditolong oleh Rekan Artis Perubahan kehidupan yang sangat drastis dari Ressa Herlambang diketahui oleh beberapa orang ternama di sebuah label musik. Dari hal itu Ressa mendapat projek lagu dan diberi bantuan untuk tinggal bersama DJ Sumantri. Selain itu, disaat banyak teman artisnya yang menjauh, namun Raffi Ahmad dan Yadi Sembako membantunya. Mereka kala itu meminjamkan Ressa masing-masing Rp5 juta, tapi hingga saat ini tidak berharap dikembalikan.