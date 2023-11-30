Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Aliando Usai Ressa Herlambang Disebut Sebagai Manajer Penyebab OCD

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |04:59 WIB
Klarifikasi Aliando Usai Ressa Herlambang Disebut Sebagai Manajer Penyebab OCD
Aliando mengklarifikasi soal isu bahwa Ressa Herlambang merupakan manajer yang membuatnya mengidap OCD (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ressa Herlambang beberapa waktu lalu sempat dituding sebagai manajer Aliando Syarief yang membuatnya sampai menderita OCD. Meski sudah menyangkal hal tersebut, publik tidak sepenuhnya percaya dengan pernyataan dari pelantun Menyesal tersebut.

Akan tetapi, kini Aliando muncul dan mengklarifikasi dugaan soal Ressa Herlambang merupakan manajernya. Saat tampil di acara Rumpi, pria yang akrab disapa ini membantah tegas hal tersebut.

"Bukan, itu kasihan, fitnah! (Saat nama) Ressa Herlambang pertama keluar, aduh kacau nih," ujar Aliando.

Meski begitu, hingga kini Ali masih belum sempat bertemu Ressa dan mengklarifikasi rumor itu.

Aliando Syarief

"Belum, kondisinya belum baik," jelas Ali.

"Apalagi keadaan, kondisi dia juga kurang baik karena kan setiap orang punya masalah masing-masing, jadi biarkan dia selesaikan masalahnya dulu, baru nanti kita ngobrol," sambungnya.

Usai memberikan bantahan bahwa Ressa merupakan manajer yang menyebabkan ia mengalami OCD, Ali pun sempat menyebut bahwa bukan dirinya saja yang bermasalah dengan manajemen tersebut. Ia pun menyebut bahwa ada beberapa artis lain yang diiming-imingi janji manis.

"Ini artis-artis besar, banyak ratusan artis yang dulu gue editin videonya. Itu kenapa gue nggak mau ngumpul sama artis-artis. Mereka dijanjikan uang dengan janji manis dengan cara yang manipulatif, ancaman tinggi, (aku juga) belum (bisa lepas sepenuhnya) sampai sekarang," paparnya.

