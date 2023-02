JAKARTA - Ayu Dewi melemparkan beberapa pertanyaan kepada sang suami, Regi Datau. Salah satunya tentang karakter apa yang pria itu sukai dari Ayu.

Dengan ekspresi datar seperti biasa, Regi memuji Ayu Dewi lantaran punya sifat yang baik pada siapapun.

"Kamu sangat berupaya berbuat baik ke orang walaupun orang itu mungkin enggak baik sama kamu," kata Regi Datau, dikutip dari YouTube Ayu Dewi, Jumat (10/2/2023).

Bagi Regi Datau, tak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Ada kalanya seseorang berkeinginan membalas perbuatan jahat.

“Kadang-kadang misalnya ada orang berbuat jahat sama kita, manusia ada rasa pengen bales masa diem aja, tapi kalau kamu enggak” lanjut Regi.

Regi mengatakan, Ayu Dewi bukannya membalas perbuatan jahat seseorang, sang istri justru berupaya untuk berpikir positif.

"Kamu kalau dipukul, kamu intropeksi diri. Mungkin ada sesuatu, mungkin ini cara Tuhan, jadi jangan lawan Tuhan punya ketentuan" tuturnya. Ayu Dewi seperti tak menyangka Regi akan melontarkan pernyataan tersebut. Dia langsung memeluk suaminya dan tersenyum. "Makasih loh, itu sweet. Aku terharu, kamu melihat itu di aku," ujar Ayu Dewi. Regi Datau sudah mengira selama ini Ayu Dewi tak pernah berpikir dirinya memperhatikan sifat baik Ayu. Padahal, Regi dapat melihat jelas kebaikan istrinya.