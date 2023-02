DERETAN artis ternama penganut scientology. Scientology merupakan sekumpulan ajaran dan teknik yang dikembangkan oleh L. Ron Hubbard, seorang pengarang Amerika sejak 1952 dengan filosofi pertolongan diri-sendiri. Beberapa artis Hollywood pun diketahui menganut ajaran tersebut.

Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

Tom Cruise

Artis ternama penganut scientology. (Foto: Tom Cruise/Instagram)

Bukan rahasia lagi bahwa Tom Cruise memang penganut ajaran scientology. Ia bergabung di tahun 90-an, saat menikah dengan istri pertamanya, Mimi Rogers. Bahkan, ajaran tersebut disebut-sebut membuat pernikahan sang aktor hancur lantaran turut andil di dalamnya. Mulai dari Mimi, Nicole Kidman, hinga Katie Holmes.

Meski begitu, pada tahun 2021 lalu, Tom Cruise sempat dikabarkan telah keluar dari scientology. Disebutkan oleh seorang sumber bahwa Tom Cruise tak pernah terlihat hadir di acara scientology. Aktor 60 tahun itu lebih sering menghabiskan waktunya di apartemen pribadinya.

John Travolta

Artis ternama penganut scientology. (Foto: John Travolta/Instagram)

John Travolta terdaftar sebagai salah satu anggota yang sukses dalam website aliran tersebut. Disebutkan, John Travolta bergabung dengan ajaran scientology pada 1975. Aktor 68 tahun itu mengaku sebagai seorang anggota, ia memiliki cara untuk mengatasi masalah hidup dan membantu orang lain mengatasi masalahnya.

Kristie Alley

Artis ternama penganut scientology. (Foto: Kristie Alley/Instagram)

Mendiang Kristie Alley juga menganut sceintology. Ia bergabung pada tahun 1981, setelah orangtuanya ditabrak oleh seorang pengemudi mabuk dan membunuh ibunya serta melukai ayahnya secara serius. Saat itu, Alley meninggalkan gaya hidup bebas serta mulai menjalani rehabilitasi narkoba dan menganut scientology. Menurutnya, scientology tak hanya sekedar ajaran namun juga hidupnya, "Tanpa Sceintology saya bisa saja mati". Diketahui, Kirstie Alley meninggal dunia dalam usia 71 tahun karena kanker usus besar, pada 5 Desember 2022 lalu.