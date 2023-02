JAKARTA - 7 Artis top Indonesia yang memiliki masalah dengan ART akan dibahas dalam artikel ini. Asisten Rumah Tangga atau ART memang kerap kali dibutuhkan untuk membantu membereskan rumah.

Umumnya, ART menjadi orang kepercayaan bagi tuan rumah untuk menjaga kediamannya dikala sang pemilik tengah tak ada. Kendati begitu, tak sedikit ART yang justru mengkhianati kepercayaan tersebut.

Atas tindakan tersebut, tidak sedikit tuan rumah yang mengalami kerugian. Bahkan sampai miliaran rupiah.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut, 7 Artis Top Indonesia yang Memiliki Masalah dengan ART:

1. Dara Arafah

Beberapa waktu lalu, selebgram Dara Arafah ramai diperbincangkan setelah mengalami pencurian. Diketahui, brankas milik perempuan 22 tahun itu berhasil dicuri oleh seseorang.

Saat diselidiki, pencuri tersebut rupanya merupakan ART-nya sendiri. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku mematikan kamera CCTV dan membungkus brankas dengan kain. Atas kejadian ini, Dara Arafah alami kerugian hingga Rp789 juta.

Sebelum peristiwa nahas yang menimpa Dara Arafah, Nirina Zubir juga sempat mengalami kejadian serupa. Ia bahkan kehilangan hartanya yang ditaksir mencapai Rp17 miliar.

Harta yang dicuri oleh ART-nya tersebut bahkan terdiri dari tanah serta bangunan yang dimiliki keluarga besarnya.

Usut punya usut, harta tersebut ternyata dicuri ART yang sudah lama bekerja dengan keluarganya. Dari harta curian itu, sang ART mampu membeli mobil mewah dan membuka bisnis dengan beberapa cabang.

Nirina pun tak tinggal diam dan memutuskan untuk menempuh jalur hukum dalam mengatasi masalah tersebut. 3. Cut Meyriska Cut Meyriska beberapa waktu lalu sempat mengumumkan kabar kurang menyenangkan terkait putra sulungnya, Shaquille Kaili Danuarta. ART yang ia pekerjakan di rumah, kedapatan memberikan sang anak makanan basi dan ketahuan melalui CCTV. Akibatnya, ART tersebut langsung diberhentikan. Sayangnya, usai mendapatkan ART baru untuk menjaga putra mereka, kejadian kurang menyenangkan kembali harus dialami oleh Shaquille. Dalam sebuah video di YouTube, Roger Danuarta menyebut jika ia dan istri sempat melaporkan ART ke kantor polisi lantaran dianggap melakukan kekerasan pada putranya. Bahkan selain memukul, ART tersebut juga sempat menjepit jari anaknya ke pintu mobil-mobilan.

4. Bunga Zainal Artis Bunga Zainal pernah menumpahkan kekesalannya kepada sang ART yang baru saja diambilnya dari seorang penyalur. Ia pun berharap jika ART yang dipekerjakannya itu mampu bekerja dengan baik sesuai dengan harapannya. Sayangnya, ART yang diberikan oleh penyalur terhadapnya justru sama sekali tak bisa bekerja. Bukan hanya tak bisa memasak, ART itu juga tak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Bahkan, ia justru dibiarkan begitu saja oleh sang ART tanpa ada niat sedikitpun untuk membantu menyiapkan makan malam untuk suami dan anak-anaknya.

5. Nindy Ayunda Nindy Ayunda sempat berseteru dengan ART-nya yang bernama Lia Karyati. ART-nya tersebut bahkan divonis 6 bulan penjara terkait kasus penganiayaan anaknya. Tak hanya itu, Nindy Ayunda juga dilaporkan oleh mantan supirnya, Sulaeman atas tudingan penganiayaan. Sampai saat ini, kasus tersebut diketahui masih bergulir di Polres Jakarta Selatan dan belum menemukan titik terang, meski sudah hampir 3 tahun berjalan.

6. Via Vallen Pedangdut asal Jawa Timur, Via Vallen sempat mempekerjakan seorang ART yang diketahui tidak jujur. Bukan hanya kedapatan mencuri uang dan perhiasan, ART tersebut juga kerap mengenakan barang pribadi hingga pakaian dalamnya tanpa izin. Hal itu membuat pelantun Sayang ini mencurahkan keluh kesahnya di media sosial. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan mengancam sang ART dengan tindakan hukum jika tak menyelesaikan masalah dengannya secara baik-baik. 7. Dewi Perssik Dewi Perssik sempat dibuat kesal oleh ART-nya. Kala itu, sang ART diduga sudah mencemarkan nama baiknya, lantaran dianggap bertindak semena-mena dan tidak membayarkan upah sebagaimana mestinya. Mengetahui hal itu, Depe pun tampak memberikan klarifikasinya. Ia menegaskan bahwa dirinya tak pernah bertindak semena-mena pada sang ART. Mantan istri Saipul Jamil ini bahkan menyebut jika dirinya sempat merawat sang ART saat terkena Covid-19. Itulah 7 artis top Indonesia yang memiliki masalah dengan ART. Semoga bermanfaat!